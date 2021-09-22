О чём говорил Папа Франциск в ходе встречи со своими собратьями по Ордену иезуитов в Словакии

Итальянский католический журнал La Civiltà Cattolica поделился содержанием беседы Папы Франциска со словацкими иезуитами, состоявшейся 12 сентября 2021 г. во время его визита в Братиславу.

Встреча продолжалась почти полтора часа и проходила за закрытыми дверями. В ней принимали участие собратья Папы Бергольо из Общества Иисуса, которые не могли присутствовать на Папских богослужениях в Словакии в связи с возложенной на них обязанностью принимать гостей в иезуитском реколлекционном доме. Говоря о пастырской проблематике, Римский Первосвященник посоветовал священникам позаботиться о близких отношениях с Богом, между собой, со своим правящим епископом и Папой, а также с вверенными их попечению верными, не поддаваясь при этом влиянию «неразумных идеологий». Святейший Отец отметил, что перед лицом осаждающих Церковь актуальных проблем у кого-то может возникнуть соблазн «вернуться назад», но это следует воспринимать как «порабощающую разум идеологию», как «страх перед свободой». «Нам страшно сделать шаг вперед в пастырском опыте», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви, комментируя работу Синода епископов, посвященного проблематике семьи. Нам бывает страшно признать тот факт, что пары, заключившие повторный брак, не обязательно обречены на попадание в ад; нам бывает страшно «сопровождать людей с сексуальными особенностями», отметил Епископ Рима, призвав при этом не искать выхода в ретроградстве и клерикализме. С другой стороны, Преемник Святого Петра подчеркнул опасность гендерной идеологии, которая является «абстрактной по отношению к конкретике жизни личности».

Комментируя критику в свой адрес, Папа Франциск упомянул об одной большой католической телекомпании, которая постоянно подвергает его нападкам. «Лично я могу заслуживать нелицеприятной критики и оскорблений, поскольку являюсь грешником, но Церковь не заслуживает такого: это дело дьявола», – сказал он и добавил, что, несмотря на пересуды у него за спиной иных представителей духовенства, твердо намеревается следовать и дальше избранным курсом, «не входя в их мир идей и фантазий». «Я предпочитаю проповедовать», – подытожил Святейший Отец.

По материалам Vatican News