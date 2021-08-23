Новый перевод Римского миссала для франкоязычных епархий мира

С первого воскресенья Адвента в приходах Бельгии будет использоваться новый французский перевод Римского миссала (чинопоследования Святой Мессы). Об этом сообщил монсеньор Жан-Люк Хадсин, вспомогательный епископ Мехелена и Брюсселя, референт Литургической комиссии при Епископской конференции Бельгии. Новая богослужебная книга будет принята одновременно во всех франкоязычных католических епархиях мира.

Бельгийский епископат отмечает, что речь идёт о пересмотре французского перевода миссала в соответствии с проектом, начатым для Вселенской Церкви в Риме в 2001 году. Тогдашний префект Конгрегации вероучения кардинал Йозеф Ратцингер призвал пересмотреть различные переводы богослужебных книг, изданных со времён Второго Ватиканского собора и типового издания на латыни в 1970 году. В частности, речь шла о лекционарии, содержащем литургические чтения Святой Мессы, и о Римском миссале.

Новый перевод лекционариев доступен с 2014 года, а новый миссал вступит в силу в воскресенье 25 ноября. Французский перевод оригинального латинского издания миссала существует уже более 50 лет, но, учитывая эволюцию языка, было решено провести его пересмотр. Это потребовало длительной работы экспертов, епископатов и Святейшего Престола; не обошлось без дискуссий, затрагивающих различные чувствительные и деликатные вопросы. Новый французский перевод Римского миссала будет доступен в книжных магазинах с 29 октября. Кроме того, бельгийская франкоязычная межъепархиальная комиссия по литургическому пастырству (CIPL) готовит для верующих специальные комментарии в виде брошюры, которая вскоре появится в свободном доступе в Интернете.



Источник: Vatican News