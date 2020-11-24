Новый директор Папской музыкальной Сикстинской капеллы

22 ноября 2020 г., в литургический день памяти святой Цецилии, покровительницы церковной музыки, Папа Франциск назначил нового главу Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Им стал монсеньер Маркос Паван, сообщает Vatican News.

58-летний бразильский священник окончил юридический факультет Университета Сан-Паулу (Бразилия), работал адвокатом. В 1991 г. начал духовную формацию в Риме. Изучал философию в Центре высшего образования Легионеров Христа и теологию в Папском университете св. Фомы Аквинского. В 1996 г. был рукоположен во пресвитеры.

Отец Маркос Паван прошел также подготовку в музыкальной сфере. Он учился игре на фортепиано, теории музыки, технике вокала и григорианскому пению в учебных заведениях Бразилии, а дирижёрскому мастерству – в Национальном колледже музыки и искусства в Лондоне. Работал в качестве руководителя нескольких музыкальных коллективов, в частности, ватиканского хора юношей “Pueri Cantores”.

10 июля 2019 г., после отставки монсеньора Массимо Паломбеллы, Папа Франциск назначил Павана временно исполняющим обязанности директора Сикстинской капеллы.

Напомним, что 17 января 2020 года Папа издал особое Апостольское письмо в форме motu proprio, которым включил Сикстинскую капеллу – до сих пор независимую структуру – в состав Службы папских литургических богослужений.