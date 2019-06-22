Новыми блаженными Католической Церкви стали четырнадцать монахинь-мучениц

22 июня 2019 г. префект Конгрегации по делам канонизации святых кардинал Анджело Беччу, представлявший Предстоятеля Католической Церкви, возглавил Мессу в Кафедральном соборе Мадрида, в ходе которой причисли к лику блаженных монахиню Марию Кармен (имя в миру — Исабель Лакаба Андиа) и тринадцать других монахинь-мучениц из Францисканского Ордена Непорочного Зачатия, принявших смерть за веру в годы гражданской войны в Испании. Новые блаженные Вселенской Церкви принадлежали к одному и тому же созерцательному (затворническому) Ордену, но проживали в трех разных его обителях. Десятеро из них после многих издевательств и пыток были расстреляны анархистами 8 ноября 1936 г. близ Мадрида. Их тела так и не были найдены. Кардинал Беччу в своей проповеди, воздав должное подвигу верности блаженных «невест Христовых», призвал молящихся вверить себя их небесному заступничеству.

По материалам Vatican News