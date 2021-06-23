Новые правила совершения Мессы в соборе Святого Петра: разъяснения кардинала Гамбетти

В ответ на поступившие просьбы кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер Ватиканской базилики, опубликовал подробные разъяснения к объявлению Госсекретариата Ватикана от 12 марта, посредством которого изменился порядок совершения Месс в соборе Святого Петра. Текст объявления, размещенного на сайте Государства Града Ватикан, вызвал разнообразные толкования в СМИ. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Новые правила были установлены с двумя целями: обеспечить упорядоченное расписание и достойное совершение богослужений и по мере возможности ответить на потребности верующих. Согласно новому порядку, с 7 до 9 утра священники могут сослужить на одной из Месс, совершаемых по расписанию в установленном месте. В то же время допускаются некоторые исключения как в отношении места – например, когда речь идет о литургической памяти одного из святых, чьи мощи покоятся в базилике, – так и в отношении времени: в отдельных случаях можно совершать Мессы одновременно, если речь идет о группах паломников или о Мессах по экстраординарному чину римского обряда.

Кардинал Гамбетти ссылается прежде всего на Конституцию Второго Ватиканского собора «О Священной Литургии», подчеркивая, что литургические действия не являются частными действиями, но деянием Церкви, представляющей собой «таинство единства», и всегда предпочтительнее общинное совершение Литургии, нежели индивидуальное, – хотя «всегда остается в силе общественный и социальный характер всякой Мессы». Таким образом, когда это возможно, для пресвитеров целесообразнее сослужить на одной из Месс в Ватиканской базилике, при этом предусмотрено регулярное чередование предстоятельствующих священников. Отдельные же верующие, а также группы приглашаются участвовать в одной из таких Месс, предусмотренных расписанием: таким образом их участие в Литургии будет выражением братского единства, отражающегося в Евхаристии, – а не проявлением «партикуляризма», отмечает Гамбетти и уточняет, что при этом «всецело остается в силе правомочность совершения Мессы отдельными священниками, даже если в них не могут участвовать верные». Среди допускаемых исключений, которые должны служить благу верных, перечисляются, например, Мессы на языках, отличных от латинского и итальянского, а также различные нужды паломнических групп. Кроме того, будут по-прежнему приниматься заявки на Мессы без участия верных, при условии, что «исключение не станет правилом». Исключения будут допускаться и для совершения богослужений других обрядов.

Что касается совершения Мессы по Экстраординарному чину Римского обряда (так называемой «Тридентской Мессы»), то «должно быть сделано всё возможное, чтобы ответить на потребность верных и священников, в соответствии с motu proprio Summorum Pontificum», отмечается в тексте. В интервью Радио Ватикана кардинал Гамбетти пояснил, что «индивидуальные» Мессы – это своего рода «ограничение», допустимое для «воинствующей Церкви», в то время как тайну исповедуемой нами веры во всей полноте выражает общинная Литургия.