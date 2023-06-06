«ПЯТИДЕСЯТНИЦА» (Новое видео от MINISTRANT PRESS)

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почти по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого…» (Деян. 2:3-4).

MINISTRANT PRESS представляет новый проект «REGINA CAELI», состоящий из цикла программ, посвящённых торжествам и важным событиям Католической Церкви. В этих передачах будут выступать католические священники разных конгрегаций.

Гостем первого выпуска стал отец Владимир Кабак, SDB. Священник рассказывает о торжестве Пятидесятницы, о том как Сошествие Святого Духа поменяло жизнь людей, и почему это торжество является днём рождения Церкви.