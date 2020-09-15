Новое уточнение от МВД РБ: архиепископа Кондрусевича лишили белорусского паспорта, но не гражданства

Минск. 15 сентября. Паспорт главы Римско-Католической Церкви в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству, однако самого гражданства Белоруссии он лишен не был, сообщил руководитель департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. Министерство внутренних дел просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации», — сказал Бегун порталу Tut.by.

По данным руководителя департамента, ежегодно проводится более тысячи подобных процедур в отношении лиц, которые имеют гражданство республики. Он сообщил, что проверка в отношении монс. Кондрусевича была начата еще до его отъезда в Польшу, а последовавшие события — всего лишь совпадение.

— Так получилось по совокупности обстоятельств. Процедура была чуть раньше начата (направление соответствующих запросов и так далее), а он в это время уехал. Нам было бы тоже выгоднее, если бы он был бы здесь.

По словам Бегуна, все основания для признания паспорта недействительным содержатся в Положении о документах, удостоверяющих личность: в том числе в случае, если паспорт незаконно выдан, если в отношении лица принимается решение об утрате или лишении гражданства, а также по другим основаниям.

Алексей Бегун также сообщил, что соответствующее заявление от Тадеуша Кондрусевича уже получено и по нему будет дан подробный ответ.

— В МВД поступило заявление от Кондрусевича, оно сейчас находится на рассмотрении. Мы в ближайшее время обстоятельно информируем заявителя по всем нюансам соответствующей процедуры.

