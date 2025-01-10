Новинка Издательства Францисканцев — книга Анастасии Паламарчук «Занимательный путеводитель по Святой Мессе»
В российском Издательстве Францисканцев вышла книга «Занимательный путеводитель по Святой Мессе». Ее автор – историк-медиевист, доктор исторических наук, профессор и доминиканская терциарка Анастасия Паламарчук, информирует Vatican News.
Проект родился из серии онлайн-публикаций и лишь спустя некоторое время приобрел форму печатного томика.
Книга, написанная в доступной и увлекательной форме, с юмором и историческими экскурсами, является своеобразным комментарием к к чину Мессы — Литургии латинского обряда, обновленной согласно указаниям II Ватиканского собора.
Как говорит сама Анастасия Паламарчук, «эта книга написана мирянкой для мирян».
Важной особенностью книги стало то, что автор обращается к истории католического богослужения и учитывает те формы литургической практики, которые характерны для католических церковных общин на территории современной России.
Издание содержит подробный комментарий к Литургии Пасхального Триденствия — кульминации литургического года. Кроме того, книга «Занимательный путеводитель по Святой Мессе» имеет все необходимые разрешения церковных властей: Nihil obstat и Imprimatur. В Юбилейном 2025 году она может стать важным подспорьем для тех, кто стремится оживить восприятие Евхаристического богослужения, глубже и по-новому взглянуть на Святую Мессу.
Книга предназначена для широкого круга читателей, желающих познакомиться с богослужением Католической Церкви. Заказать её можно в интернет-магазине K-store.
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