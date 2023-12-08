Нобелевские лауреаты вручили Папе Декларацию о человеческом братстве

В конце общей аудиенции 6 декабря Папа Франциск приветствовал лауреатов Нобелевской премии – журналистку Марию Рессу из Филиппин, физика Джорджо Паризи из Италии и правозащитницу Таваккул Карман из Йемена. Сообщает русская служба Vatican News.

Гости передали Святейшему Отцу «Декларацию о человеческом братстве» от имени 30 нобелевских лауреатов и международных организаций, которые составили и подписали этот документ в июне 2023 года во время Всемирной встречи о человеческом братстве #NotAlone.

Согласно Залу печати Святейшего Престола, этот символический жест представляет собой первый шаг, который положит начало презентации документа в других регионах планеты.

10 июня 2023 года нобелевские лауреаты участвовали во встрече #NotAlone, организованной в Ватикане фондом Fratelli tutti. По этому случаю на площади Святого Петра они подписали «Декларацию о человеческом братстве»; со стороны Святейшего Престола документ был подписан госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином.

В конце встречи текст декларации зачитали лауреаты Нобелевской премии Надя Мурад и Мухаммад Юнус. «На ненависть мы отвечаем любовью», – заявили они, обязавшись создавать общества мира и объединить землю, запятнанную кровью насилия и ненависти: «Во имя братства мы хотим крикнуть всему миру: больше никаких войн! Именно мир, справедливость и равенство должны определять судьбу всего человечества».