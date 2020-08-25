Нижегородский священник-музыкант скончался от осложнений из-за COVID-19

Священнослужитель Нижегородской епархии, протоиерей Сергий Муратов скончался на 65-м году жизни от осложнений из-за коронавируса – об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на РИА Новости и Рабочую группу при Патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 22 августа на 65-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери поселка Пушкино протоиерей Сергий Муратов», – сообщили в Рабочей группе.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования родным и близким священника, отметив, что он почти 30 лет трудился в Церкви, приведя к вере очень многих людей. «Имея талант создавать музыкальные произведения, он часто выступал на различных площадках города, исполняя под гитару собственные сочинения, ведя со зрителем задушевный разговор. Во время таких концертов люди узнавали о Боге, о православной культуре, церковной традиции. Для многих это стало началом собственного пути ко Господу. Протоиерей Сергий — автор книг, многочисленных статей в газетах и журналах, имел государственные и общественные награды», – отметил митрополит Георгий, слова которого приводятся на сайте Нижегородской епархии.