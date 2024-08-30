Никарагуа обложит церкви налогом на пожертвования и приношения

Парламент Никарагуа одобрил новые налоговые меры, которые потребуют от церквей и религиозных организаций всех конфессий платить налоги с пожертвований, полученных от верующих, передает «Седмица» со ссылкой на Vatican News.

20 августа Национальная ассамблея Никарагуа одобрила налоговую реформу, которая отменяет налоговые льготы для религиозных учреждений, требуя от них уплаты подоходного налога с деятельности и активов, даже если они предназначены исключительно для религиозных целей.

По данным независимых никарагуанских СМИ, поправка к Закону 822 потребует от всех церквей, независимо от конфессии, следовать налоговому режиму, аналогичному режиму частного экономического сектора, где целью деятельности является получение законной прибыли.

Таким образом, милостыня и пожертвования верующих будут облагаться подоходным налогом по ставкам от 10 до 30 процентов.

Отмечается, что отмена налоговых льгот окажет серьезное влияние на операционные и финансовые возможности религиозных общин, которые занимаются образовательной, социальной и гуманитарной деятельностью, что будет иметь существенные последствия, особенно для наиболее уязвимых социальных групп.

Реформа проводится в сложной для Католической церкви и других религиозных и гражданских организаций обстановке.

После ареста и высылки ряда священников правительство Никарагуа недавно аннулировало юридический статус еще 1500 неправительственных организаций, многие из которых были религиозными, передав их активы государству.

В связи с этим решением Верховный комиссар ООН по правам человека выразил «глубокую обеспокоенность», заявив в коммюнике, что инициатива правительства Никарагуа фактически «угрожает свободе вероисповедания и свободе объединений», и призвав к «гарантированию и защите основных свобод» личности.



(На фото — кафедральный собор в Леоне, Никарагуа, 14 августа 2024 г.)