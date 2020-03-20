Нигерийская монахиня погибла в огне, спасая школьниц

Католическая монахиня погибла 15 марта в Нигерии, спасая школьниц из огня. Пожар в католическом колледже близ Лагоса вспыхнул во время воскресной Мессы. Его причиной стал взрыв на расположенном поблизости газохранилище. Сестра Генриетта Алоха, администратор Вифлеемского колледжа для девочек, вывела из загоревшегося здания всех детей, но спастись сама не успела. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

По имеющейся информации, взрыв произошел после того, как в хранилище газовых баллонов врезался грузовик. Сразу же вспыхнул пожар, перекинувшийся на соседние постройки. В огне сгорело около 50 домов и колледж. Погибло не менее 15 человек. «Сестра Генриетта заплатила самую высокую цену – собственную жизнь – за спасение 300 учащихся, которые находились под ее попечением», – заявил архиепископ Лагоса Альфред Адевале Мартинс. Он опроверг информацию о том, что при пожаре погиб священник, – он тоже помогал спастись школьницам и остался жив. Архиепископ подтвердил, что никто из учащихся колледжа не погиб, а тем девочкам, которые получили различные травмы, оказывается медицинская помощь.

Генриетта Алоха была монахиней Конгрегации Сестер Святейшего Сердца (SSH), основанной в 1975 году бывшим архиепископом Бенинским Патриком Эбозеле Экпу. Сестры этого Ордена занимаются социальной работой, вовлечением женщин в жизнь общества, работают в школах. Девиз конгрегации – «Да будут все едино». Монахини несут служение в Нигерии, Италии и США.