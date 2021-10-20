«НГ-Религии» о различных аспектах Синодального пути в Католической Церкви

В различных СМИ появляются аналитические материалы, посвящённые недавно инициированному в Католической Церкви Синодальному пути. С одной из таких статей, опубликованной в российском издании «НГ-Религии» (спецпроект «Независимой Газеты»), мы решили познакомить наших читателей.

Во всех национальных католических Церквах мира 17 октября стартовал «синодальный путь» – несколько этапов Синода епископов, который продлится два года и завершится в Ватикане в октябре 2023 года. Работу поместных структур открыл Папа Римский Франциск 9 октября. Он отметил, что главная цель нынешнего Синода – «создавать Церковь, открытую новизне». «Слова «так делали всегда» – это яд в жизни Церкви. Говорящие это не учитывают время и реалии, в которых мы живем, и в конце концов используют старые решения для новых проблем, то есть чинят ветхие мехи новыми заплатами», – заявил Папа Бергольо.

Впервые за историю Римско-Католической Церкви нынешний Синод будет децентрализован. Он пройдет на трех уровнях: поместном, континентальном (региональном) и центральном, а епископы теперь имеют не только совещательный голос, как было ранее. «Один слушает других, и все внимают Святому Духу», – пояснили нововведение при Святом Престоле.

Как рассказал «НГР» руководитель Синодальной группы Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, то, что Синод пройдет в таком формате, не случайно. «Уникальность этого Синода в том, что Папа приглашает абсолютно всех принять участие в его первой, подготовительной, консультативной фазе. С одной стороны, это что-то новое, с другой – продолжение развития того, что было раньше. В частности, это констатация того, что что синодальность всегда были измерением Церкви на протяжении ее истории. С другой стороны сегодня эта синодальность переживается новым и значительно более личным и вовлеченным образом, как это происходит например сейчас в Германии, Австралии, Австрии, Ирландии. В каком-то смысле можно говорить, что и католики в России пережили подобный опыт два года назад, когда провели открытую дискуссию о жизни своих приходов и общин. Поскольку в Церкви эта тенденция существует, Папа Франциск решил объединить усилия и предложил всем подключиться к этому процессу. Сложность децентрализации состоит в том, что очень трудно написать какие-то подготовительные документы и предложения к дискуссии, которые бы были релевантны для католиков как на Филиппинах, так и в США, Германии и т.д.», – заметил священнослужитель.

Главные задачи «синодального пути» – способствовать всеобщему участию в церковных процессах и проанализировать, каким образом в Церкви осуществляются ответственность и власть. Предлагается «развивать способность христианской общины быть надежным партнером в общественном диалоге», «оживить взаимоотношения между общинами», «содействовать усвоению итогов предыдущего синодального опыта на вселенском, региональном и местном уровне». Для этого на первом, поместном этапе по приходам будут разосланы специальные опросники. Полученную «обратную связь» проанализируют в ходе второго, регионального этапа, а ее итоги будут отражены в официальном документе Instrumentum laboris (лат. «Рабочий инструмент»). Последний же будет рассмотрен в Ватикане в ходе третьего этапа, и уже по Instrumentum laboris будут приняты решения, которые утвердит понтифик.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что двухлетний Синод может привести католичество к расколу. Поместные Церкви начинают свой «синодальный путь», имея слишком противоречивые взгляды на те или иные вопросы современного мироустройства. Например, с 30 сентября по 2 октября в Германии прошла Вторая синодальная ассамблея, на которой присутствовали духовенство в лице архиереев и миряне. Состоялось голосование по проекту «о сексуальности», который, в частности, включает следующую резолюцию: «Однополые партнеры, которые отваживаются на нерушимую совместную жизнь, должны иметь возможность видеть себя под благословением Божьим». За документ высказались 168 участников, против – 28, а еще 5 воздержались. Если в ходе следующей ассамблеи голосование по этому вопросу соберет более 2/3 епископов, то Германия практически уйдет в раскол. В марте с.г. на официальном сайте Святого Престола был обнародован документ Конгрегации доктрины веры (Congregatio pro Doctrina Fidei), в котором говорилось о невозможности благословения однополых пар и заявлялось, что любые формы благословения, признающие гомосексуальные отношения, запрещены.

Свой «синодальный путь» Католическая Церковь Германии начала еще в 2020 году с пакета реформ, направленных на пересмотр вероучения по отношению к таким вопросам, как человеческая сексуальность и законы естества в целом. Все это время традиционалисты били в набат и предсказывали вторую Реформацию. Во многом из-за резкой критики немецкого пути «пострадал» кельнский кардинал Райнер Мария Вёльки. 24 сентября с.г. он был отправлен Папой в полугодовую отставку. Уход прелата на временный покой «без утраты доверия понтифика» в Ватикане объяснили «сложной пастырской ситуацией, определяемой проблемой злоупотреблений». Летом 2020 года в епархии у Вёльки проходила проверка, расследовавшая случаи педофилии во вверенном ему регионе. Итоговое резюме не было опубликовано в заявленные даты, что побудило верующих считать, что прелат пытается скрыть какую-то информацию, чтобы очистить свое имя от скандала. И хотя специальные эксперты, проверив отчет, пришли к выводу, что Вёльки добросовестно исполнял свои обязанности и никак не замешан в сокрытии фактов педофилии, недоверие и неприязнь к кардиналу со стороны немцев остались. Усугубила плохое отношение к нему и позиция неприятия ЛГБТ, а также других реформ, предложенных в том числе главой епископской конференции Германии епископом Георгом Бетцингом.

Кроме того, в октябре 2019 года завершился Амазонский Синод, документы которого вызвали множество споров. В частности, духовенство Южной Америки из-за нехватки священнослужителей в регионе выступало не только за частичную отмену целибата, но и за рукоположение женщин в диаконессы. Понтифик рекомендации амазонских епископов в итоге не принял, но скорее всего эти важные для региона темы будут подняты и во время нынешнего Синода.

Нет согласия с основной линией Ватикана и у епископов США. Американцы вопреки увещеваниям Святого Престола вовсю работают над текстом, согласно которому те политики, которые выступают «против церковных ценностей» и пропагандируют аборты и эвтаназию, могут быть лишены причастия. Документ напрямую касается президента США Джозефа Байдена, поскольку, по мнению американского духовенства, он последовательно проводит «разрушительную для общества политику», которая «способствует моральному злу». Пока американские католики будут искать консенсус, Папа Римский в конце октября проведет встречу с Байденом.

Со скандала начался Синод и во Франции. 5 октября был опубликован отчет Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE) о надругательствах над несовершеннолетними, которые были совершены с 1950 по 2020 год.

Согласно документу, только за обозначенные 70 лет жертвами педофилов в сутане стало минимум 216 тыс. детей в возрасте от 10 до 13 лет. Количество же самих церковных преступников колеблется от 2900 до 3900. Президент комиссии Жан-Марк Совэ обвинил епископскую конференцию страны в «преступном равнодушии» и замалчивании проблемы, а представители власти потребовали отменить «тайну исповеди» в случае преступлений, затрагивающих детей. «Законы республики превыше законов Церкви», – заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Несмотря на то что президент Конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор объявил, что этот канонический принцип меняться не будет, вполне вероятно, проблему поднимут в ходе Синода. Тем более что 24 августа в силу вступил закон, закрепляющий уважение принципов республики, разработанный под непосредственным контролем президента Эмманюэля Макрона.

«В подготовительном документе Синода сформулировано 10 тем, но все они носят очень общий характер. Поэтому уже внутри этого могут обсуждаться те проблемы, которые беспокоят людей и могут представлять собой препятствие для открытого взаимодействия и разделения ответственности. Я не думаю, что темы рукоположения женщин или отмены целибата будут актуальными в российском контексте. По крайней мере мне никогда не приходилось слышать от наших прихожан, что их эти вопросы очень беспокоят и они хотят это обсуждать», – заметил о. Кирилл Горбунов, добавив, что в середине октября с.г. в Томске Конференция католических епископов России (ККЕР) учредила специальную Комиссию по защите детей и взрослых от насилия в Церкви и разработала очень подробные правила для предупреждения подобных случаев.

На «синодальный путь» большие надежды возлагают не только католики, но и православные деятели. Представитель Константинопольской Церкви митрополит Халкидонский Эммануил Адамакис в интервью Vatican News заявил, что «Православная Церковь с волнением ждет итогов Синода епископов». Адамакис напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 1700-летие Никейского собора – первого Вселенского церковного собрания, на котором были разработаны основные тезисы вероучительной доктрины последователей Христа. На нем же была принята формула для расчета даты Пасхи. В 2025 году у католиков и православных Пасха будет отмечаться в один день, что бывает не так уж и часто. По мнению митрополита Эммануила, этот юбилей «станет благоприятным моментом для того, чтобы обсудить вопрос календаря». «Тема совместного празднования Пасхи постепенно превратилась в экуменический вопрос первостепенной важности. На самом деле, как мы можем свидетельствовать истину центральной тайны христианского возвещения, если не будем едины в этом вопросе? Для Православной Церкви вопросы, связанные с календарем, стоят очень остро, а история показала, что они могут привести к расколу. Если на этой исторической соборной основе Пасха будет праздноваться во всем христианском мире в одно воскресенье, то это станет мощным посланием свидетельства и примирения», – подчеркнул Адамакис.

Константинопольский (Вселенский) Патриарх Варфоломей в последнее время все чаще говорит о единстве с Римской Церковью. Звучат даже прогнозы, что если после католического Синода произойдет раскол и некоторые поместные церкви выйдут из подчинения Ватикану, то это будет способствовать созданию религиозных групп, которые станут выступать за унию Константинополя и Святого Престола, что, в свою очередь, приведет к созданию новой религиозной структуры.

На этом фоне председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев) нанес визит в Ватикан, где 6 октября встретился с понтификом. Затем в интервью итальянской газете Corriere della Sera Алфеев объявил о возможности новой встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла. Но подготовка будет проходить в строгом секрете. «О встрече в Гаване (имеется в виду первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска, которая прошла в феврале 2016 года. – «НГР») было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше», – пообещал митрополит. Дат названо не было, и вполне вероятно, что новое рандеву пройдет как раз в юбилейный 2025 год.

«В шестом пункте документа, подписанного в Гаване Папой Римским Франциском и Патриархом Кириллом, говорится: «Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором молился Христос». То есть цель – единство – признается главами обеих Церквей. При этом оба предстоятеля осудили метод «униатизма» – присоединение, поглощение одной Церковью другой с помощью давления, насилия и политических факторов. «Поэтому сейчас мы ищем пути единства. Мы не знаем, какими будут эти пути. Но мы знаем точно, что оно может быть только абсолютно добровольным и приемлемым для веры и свободы каждой из Церквей», – заключил католический священнослужитель.



Милена Фаустова

Источник: «НГ-Религии»