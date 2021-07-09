«Неожиданные перемены в жизни» в свете игнацианской духовности

Предлагаем вниманию наших читателей размышление, написанное сквозь призму игнацианской духовности Винитой Хэмптон Райт (Vinita Hampton Wright) для портала IgnatianSpirituality.com. Винита — управляющий редактор отдела торговых книг Loyola Press, автор различных художественных и научно-популярных книг. Кроме того она изучает и практикует игнатианскую духовность. В течение последних нескольких лет была со-руководителем малых групп духовных упражнений по методу Св. Игнатия Лойолы.

«Неожиданные перемены в жизни» – вот описание жизни большинства моих знакомых. Кризис семейной жизни из-за продолжительной болезни или безработицы. Сын и дочь, выбирая свой собственный путь, бросают вызов надеждам и ожиданиям семьи. Резкая перемена рабочей атмосферы из-за прихода нового руководства. Наступает пандемия, и большая часть мира отключается, функционируя на минимальном уровне.

Даже планируемые нами изменения могут иметь неожиданные последствия. Приветствуем ли новорожденного или переезжаем в новый дом, мы вскоре обнаруживаем, что дни идут по неконтролируемому графику, в котором тяжело ориентироваться.

Святой Игнатий и иезуиты настолько привыкли к неожиданным изменениям, что эта гибкость стала одной из их отличительных черт. Они выбрали следовать за Христом; помимо этого, будущее представлялось полным неизвестности. С какими испытаниями и возможностями они столкнутся? Святой Игнатий говорил, что ему нужно 15 минут на молитву и возможность внутренне собраться, и тогда он справится с любым неожиданным изменением ситуации. Возможно, это следствие еще одной отличительной черты иезуитов – умения распознавать.

Мы стремимся еще к одному важному качеству – духовной свободе. Я еще раз перефразирую святого Игнатия и скажу, что духовная свобода – это способ проще относиться к жизни. Я не привязываюсь к результату или ситуации настолько сильно, чтобы впоследствии расстроиться и позволить выбить себя из колеи, если мои ожидания не оправдаются.

Конечно, изменения иногда несут с собой трудности, а неожиданные и нежелательные изменения могут стать настоящим испытанием и источником напряжения. Я не верю, что Бог недоволен нашей борьбой за равновесие, эта непрекращающаяся борьба – путь к духовной зрелости. Но я действительно верю, что Бог хотел бы видеть нас свободными, чтобы мы могли приспосабливаться к изменениям пути с надеждой, а не страхом от развития событий.

Первый шаг к тому, чтобы справиться с неожиданными изменениями – это ожидать, что они точно придут. Почему мы удивляемся таким переменам в жизни? Чего еще мы можем ожидать, когда живем в мире с таким количеством других людей, и каждый из них принимает свои собственные решения, которые рано или поздно повлияют на всех остальных? И – подумайте об этом – действительно ли мы хотим, чтобы жизнь оставалась неизменной годами? Хотели бы мы иметь возможность предсказывать будущее и, предположительно, готовиться к нему?

Благодарим Бога за стремительность жизни. Давайте увидим следующий год, день или час как свое собственное приключение, куда нас приглашает Господь. Будем с нетерпением ждать всего, что нам откроется о Боге и о себе в этом танце распознавания, всегда возвращаясь к Тому, Кто нас любит.



Перевод: Вероника Ржеутская

Источник: jesuit.ru