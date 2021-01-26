Неделя молитв о единстве христиан завершилась экуменической Вечерней в древней римской базилике

25 января, в праздник Обращения Апостола Павла и в последний день Недели молитв о единстве христиан, в древней римской базилике «Святого Павла вне стен» состоялось традиционное экуменическое богослужение – Вечерня с участием представителей различных христианских конфессий. Обычно на ней предстоятельствует сам Епископ Рима, однако на этот раз он не смог принять участие в богослужении из-за недомогания, а потому возглавил молитву и зачитал подготовленную Святейший Отцом проповедь председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.



Процитировав слова Христа из Евангелия от Иоанна «Пребудьте в любви Моей» (Ин 15,9), Папа напомнил, что Иисус сочетал этот призыв с метафорой виноградной лозы и ветвей, где лозой является Он Сам, а ветвями – все крещеные. «Мы можем возрастать и приносить плоды только в том случае, если соединены с Иисусом», – констатировал Понтифик. А пребывать в Иисусе возможно лишь благодаря молитве, необходимой нам так же, как вода необходима для жизни. «Это есть тот путь, который позволяет донести до Господа, до Его Сердца всё то, что переполняет наши сердца – все надежды и страхи, все радости и скорби», – добавил Святейший Отец.



Говоря о проблеме единства между христианами, Предстоятель Вселенской Церкви сравнил верных различных конфессий с сообщающимися сосудами: «Всё то добро и зло, которое творит каждый из них, сообщается и всем прочим». «В духовной жизни действуют законы динамики: мы сближаемся друг с другом ровно в той мере, в какой пребываем в Боге, и пребываем в Боге ровно в той мере, в какой сближаемся друг с другом», – подчеркнул Папа. Молитва, если она подлинная, не может не приводить нас к любви, иначе она превращается в пустой ритуал: «Если наше поклонение Богу истинно, мы будем неизменно возрастать в любви ко всем, кто исповедует Иисуса, независимо от того, к какой из христианских общин они принадлежат, ибо, даже если они не ‘наши’, они – ‘Его'». При этом Преемник Святого Петра признал, что любить братьев бывает нелегко, поскольку их ограничения и недостатки первыми бросаются в глаза, а в памяти всплывают старые обиды. Но в данном случае полезно будет последовать примеру Господа как «Искушенного Виноградаря», Который удаляет бесплодные ветви, зато бережно ухаживает за приносящими плоды. Важно отказаться от предубеждений и земных устремлений, препятствующих сближению с разделенными братьями и уводящих нас прочь от Евангелия.



Больше того, христиане призваны стать ближними не только для тех, кто разделяет их ценности, но и для всех людей, для всего человечества. «Так пусть же Святой Дух, Источник благодати, поможет нам быть абсолютно бескорыстными, любить даже тех, кто не любит нас, ведь именно в чистой и искренней любви Евангелие приносит свой плод. Дерево познаётся по плодам: по бескорыстной любви можно узнать, насколько мы принадлежим к ветвям Иисуса», – сказал Папа Франциск, а в заключение призвал свою аудиторию к конкретике в том, что касается дел любви, и к неустанной заботе о состоянии окружающей среды, а также поблагодарил всех, кто в продолжение всей Недели молитв о единстве христиан возносил к Богу прошения в этом намерении.

