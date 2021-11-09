Не противоречит ли необратимость ада Божественному милосердию?

Необратимость и вечность ада – это истина, которая кажется не соответствующей вере в милосердие Бога. Поэтому всегда были мыслители, которые выдвигали гипотезу об обратимости ада. Они рассуждали о том, что Бог мог бы и избавить от ада после необходимой кары, пусть даже самой чудовищной и продолжительной.

Конечно, Всемогущий Бог мог бы избавить от ада после необходимой кары, — но помимо воли Божьей есть и упорство грешника, воля осужденного, который не желает любить Бога и хочет оставаться в аду. Никто, даже Бог, не может принудить человека к любви.

Ад расположен в вечности, в контексте, где нет ни начала, ни конца: речь идет о мгновении, которое никогда не проходит. Обреченные на него не могут раскаяться – «у них нет времени для покаяния потому, что они вышли из времени и стали узниками мгновения, за которым не следует никакого последующего мгновения», — утверждает современный богослов кардинал Джакомо Биффи.

В Священном Писании мы находим слова Иисуса об окончательном исключении из вечной жизни: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных» (Лк 14,24); «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк 9,47-48); «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный» (Мф 18,8); «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф 25,41); «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф 25,46).

Священное Писание опровергает предположение, будто «вечность» означает лишь «очень долгое время», как хотели бы некоторые мыслители. Святой Августин говорил, что рай и ад либо оба вечны, либо ни один из них не вечен. В Апокалипсисе находим следующие слова: «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр 14,11). Выражение «во веки веков» никогда не используется для обозначения законченного отрезка времени и обладает тем же смыслом, что и по отношению к Богу, живущему вечно: «Сидящему на престоле, Живущему во веки веков» (Откр 4,9).



Ольга Сакун

Источник: Vatican News