Назначен новый секретарь Конгрегации по делам Восточных Церквей

25 февраля с.г. Папа Франциск назначил секретаря Конгрегации по делам Восточных Церквей. Эта должность была вакантной с 20 января, когда ее покинул словацкий архиепископ Кирилл Василь.

Новоназначенным секретарем ватиканской Дикастерии стал епископ Джорджио Деметрио Галларо, ординарий сицилийской епархии Пьяна-дельи-Албанези Итало-Албанской Католической Церкви.

Джорджио Галларо родился в 1948 г. в городке Поццалло на Сицилии. Священническое рукоположение получил в 1972 г. в США, где затем окормлял верных различных приходов византийского обряда. 31 марта 2015 г. Папа Франциск возвел его в сан епископа и назначил ординарием епархии Пьяна-дельи-Албанези.

По материалам Vatiacan News