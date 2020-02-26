Назначен новый секретарь Конгрегации по делам Восточных Церквей

Назначен новый секретарь Конгрегации по делам Восточных Церквей

Февраль 26, 2020

25 февраля с.г. Папа Франциск назначил секретаря Конгрегации по делам Восточных Церквей. Эта должность была вакантной с 20 января, когда ее покинул словацкий архиепископ Кирилл Василь.
Новоназначенным секретарем ватиканской Дикастерии стал епископ Джорджио Деметрио Галларо, ординарий сицилийской епархии Пьяна-дельи-Албанези Итало-Албанской Католической Церкви.

Джорджио Галларо родился в 1948 г. в городке Поццалло на Сицилии. Священническое рукоположение получил в 1972 г. в США, где затем окормлял верных различных приходов византийского обряда. 31 марта 2015 г. Папа Франциск возвел его в сан епископа и назначил ординарием епархии Пьяна-дельи-Албанези.

По материалам Vatiacan News

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