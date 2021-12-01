Назначен новый апостольский визитатор в Меджугорье

По волеизъявлению Святейшего Отца апостольским визитатором с особыми полномочиями для прихода Меджугорья назначен архиепископ Альдо Кавалли, до сего дня занимавший должность апостольского нунция в Нидерландах и постоянного наблюдателя от Святого Престола при Организации по запрещению химического оружия. На посту апостольского визитатора архиепископ Кавалли стал преемником польского иерарха Хенрика Хозера, скончавшегося 13 августа в Варшаве. Новый представитель Папы в Меджугорье родился в Ломбардии в 1946 году, был рукоположен в священники в 1971-м, затем окончил Папскую церковную академию и в 1979 году поступил на дипломатическую службу. Архиепископ Кавалли возглавлял нунциатуры в Сан-Томе и Принсипи, в Анголе, Чили, Колумбии, Ливии, на Мальте и в Нидерландах. Отметим, что должность апостольского визитатора носит исключительно пастырский характер и не имеет отношения к вопросу подлинности явлений Пресвятой Богородицы, о которых некоторые молодые люди стали сообщать с 24 июня 1981 года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В мае 2019 года Папа Франциск благословил паломничества в Меджугорье: теперь епархии и приходы могут организовывать их не только в частном порядке, но и официально. В августе этого года Святейший Отец обратился с посланием к молодежи, собиравшейся на традиционный «Младифест» в Меджугорье, и призвал не бояться следовать за Иисусом.

Предшественник нынешнего апостольского визитатора в Меджугорье архиепископ Хенрик Хозер утверждал, что Пресвятая Богородица – это самый верный и надежный путь к Иисусу Христу, а на месте Богородичных явлений в Боснии и Герцеговине верные собираются прежде всего для участия в Святой Мессе, в Таинстве Примирения и в поклонении Пресвятым Дарам. По словам Высокопреосвященного Хозера, в Меджугорье он встретил поистине «христоцентричный культ».