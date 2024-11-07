Насилие над детьми: статистика, леденящая душу

Каждые 4 минуты в мире один ребенок погибает от насилия. Об этом заявил Детский фонд ООН в специальном докладе о малолетних жертвах убийств и насилия, подготовленном по случаю Всеобщей министерской конференции по искоренению насилия в отношении детей. Передает русская служба Vatican News.

Конференция проходит в Боготе (Колумбия) с участием мировых лидеров, общественных организаций, благотворителей, выживших жертв насилия и представителей молодежи. Детский фонд требует безотлагательного вмешательства для противостояния преступлениям, в результате которых уничтожаются миллионы детских жизней во всем мире.

В докладе утверждается, что ежегодно насилие убивает в среднем 130 тысяч детей и подростков в возрасте до 20 лет. Около 90 миллионов ныне живущих детей являются жертвами сексуального насилия, и каждая пятая жительница планеты была жертвой сексуального насилия в детстве.

В особо уязвимых контекстах, говорится далее в докладе, процент девочек и молодых девушек, жертв сексуального насилия, возрастает до 25 и более.

Остальные пункты доклада представляют следующую статистику: за последний год более 50 миллионов девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет были жертвами физического или сексуального насилия со стороны мужа или партнера; около 500 миллионов мужчин (каждый седьмой) подвергались сексуальному насилию в детстве; 1,6 миллиарда детей – то есть две трети – регулярно терпят тяжкие физические наказания у себя дома и еще больше – психологическую агрессию; около 550 миллионов детей (каждый четвертый) живут с матерью, которая подвергалась насилию со стороны партнера.

Насилие над детьми – физическое, эмоциональное или сексуальное — свидетельствует о глобальном кризисе, который затрагивает такие контексты, как школа, семья, община и веб-пространство. Насилие порождает тяжелейшие раны, провоцирует заболевания, передающиеся половым путем, проблемы ментального здоровья (тревожность, депрессию) и смерть. Насилие в раннем возрасте может привести к токсическому стрессу, аномалиям умственного развития, к агрессивности, зависимостям, криминальному поведению. Кроме того, дети, пережившие травму насилия, с большей вероятностью сами впоследствии прибегают к насилию, что отражается на благополучии целых сообществ.

«Мы – первое поколение, которое всецело осознало распространенность, причины и цену насилия над детьми, и первое поколение, знающее, как найти такое решение, чтобы оно работало, — заявила Шима Сенгупта, директор Детского фонда ООН по защите детства. – Инвестируя в профилактику, в воспитание и службы поддержки, мы сможем прервать цикл насилия и построить мир, безопасный для детей». Детский фонд отметил важность финансовых вложений в проекты, способствующие всеобщему доступу к программам помощи родителям в заботливом воспитании детей, повсеместному обеспечению школьных пространств, безопасных для детей, и в службы поддержки, обращенные ко всем детям, которые в ней нуждаются.