Начинается паломничество копий иконы Пресвятой Богородицы Матери Слова по семьям верных Преображенской епархии

Начинается паломничество копий иконы Пресвятой Богородицы Матери Слова по семьям верных Преображенской епархии

Август 05, 2020

Как мы уже сообщали, 25 марта с.г. на Святой Мессе торжества Благовещения в Кафедральном соборе столицы Сибири Владыка Иосиф Верт провозгласил начало Года Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия. Главные связанные с этим периодом мероприятия: паломничество копий иконы Фатимской Богородицы Матери Слова по российским католическим приходам и домам верных и углубленное молитвенное проникновение в сокровищницу Священного Писания, а его кульминацией станет паломничество представителей католической общины России в Святую Землю в преддверии торжества Благовещения в 2021 г.

К сожалению, в связи с режимом самоизоляции, установленным ввиду угрозы пандемии COVID-19, паломничество иконы по семьям прихожан пришлось отложить. Однако теперь, на фоне улучшения обстановки и снятия ряда ограничений, проведение упомянутого становится возможным и может быть начато уже в ближайшие дни, в переживаемую нами ныне Фаворскую неделю. Обо всё этом подробно рассказал настоятель Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске отец в специально записанном им видеосюжете, с которым мы и предлагаем ознакомиться:

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна