Начинается паломничество копий иконы Пресвятой Богородицы Матери Слова по семьям верных Преображенской епархии

Как мы уже сообщали, 25 марта с.г. на Святой Мессе торжества Благовещения в Кафедральном соборе столицы Сибири Владыка Иосиф Верт провозгласил начало Года Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия. Главные связанные с этим периодом мероприятия: паломничество копий иконы Фатимской Богородицы Матери Слова по российским католическим приходам и домам верных и углубленное молитвенное проникновение в сокровищницу Священного Писания, а его кульминацией станет паломничество представителей католической общины России в Святую Землю в преддверии торжества Благовещения в 2021 г.

К сожалению, в связи с режимом самоизоляции, установленным ввиду угрозы пандемии COVID-19, паломничество иконы по семьям прихожан пришлось отложить. Однако теперь, на фоне улучшения обстановки и снятия ряда ограничений, проведение упомянутого паломничества становится возможным и может быть начато уже в ближайшие дни, в переживаемую нами ныне Фаворскую неделю. Обо всё этом подробно рассказал настоятель Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске отец Денис Марчишин в специально записанном им видеосюжете, с которым мы и предлагаем ознакомиться: