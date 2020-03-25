Католическая Церковь в России вступила в Год Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия (25 марта 2020 г. – 25 марта 2021 г.)

25 марта с.г. на Святой Мессе торжества Благовещения в Кафедральном соборе столицы Сибири Владыка Иосиф Верт провозгласил начало Года Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия. Главные связанные с этим периодом мероприятия: паломничество копий иконы Фатимской Богородицы Матери Слова по российским католическим приходам и домам верных и углубленное молитвенное проникновение в сокровищницу Священного Писания, а его кульминацией станет паломничество представителей католической общины России в Святую Землю в преддверии торжества Благовещения в 2021 г. Поясняя суть данного знаменательного события, Преосвященный Иосиф зачитал соответствующий, одобренный Конференцией католических епископов России документ:

Дорогие братья и сестры!

Католическая Церковь в России с большой радостью открывает год Пресвятой Девы Марии ― Матери Слова Божия.

Кто из нас уже слышал этот титул Богородицы ― Матерь Слова? Он встречается в молитве святого Бернарда, в которой говорится: «Не презри моих слов, о Матерь Предвечного Слова, но благосклонно внемли моей просьбе». Святой Евангелист Иоанн говорит о Сыне Божием как о Слове. В Прологе к своему Евангельскому повествованию он пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1,1). Предвечное Слово «стало плотью и обитало с нами» (Ин 1,14). Это произошло благодаря тому, что Пресвятая Дева Мария приняла Благую Весть, принесенную ей от Бога Архангелом Гавриилом. В этот момент Она становится Богородицей, Матерью Божией и Матерью Слова. Об этом напоминает нам Папа Бенедикт XVI в Апостольском обращении Verbum Domini «О Слове Божием в жизни и миссии Церкви». В разделе, посвященном Матери Слова Божия, Папа пишет: «Необходимо посмотреть, где достигнута совершенная взаимность Слова Божия и веры, то есть посмотреть на Деву Марию, Которая Своим согласием – ‘да’ Слову Завета и Своей миссии – в совершенстве исполняет Божественное призвание человечества» (VD 27). Это значит, что Пресвятая Дева является для нас образцом слушания слова Божия. И поэтому мы хотим посвятить этот год Матери Слова слушанию слова Божия, принятию его и воплощению его в жизнь. Нам нужно взять в руки Библию, открыть ее и читать с доверием к ее Автору ― Богу. Кто-то из нас сделает это впервые в жизни, а у других уже есть богатый опыт чтения Священного Писания. Неважно, кто читает слово Божие ― если человек воплощает его в своей жизни, то оно всегда будет для него новым, неожиданным и прекрасным, ибо, по словам Папы Франциска, «связь между Воскресшим Господом, общиной верующих и Священным Писанием является неотъемлемой частью нашей идентичности как христиан» (Aperuit illis,1).

Мария является примером размышления над живым Словом Божиим в молчании наших сердец. Пусть время пребывания Иконы в наших приходах пробудит в нас желание в молчании пребывать в присутствии Слова и Его Матери. Молчание — это не отсутствие слов, но присутствие Единственного Слова, Которое дает нам Свою любовь и Истину. Но если мы не позволим нашему сердцу освободиться от забот и мыслей, отягощающих нас, то как сможет Слово войти в наши сердца? Как сможем мы услышать, что Оно стучит в двери наших сердец, если шум не позволит нам услышать знакомый стук? Необходимо, чтобы в течение этого года паломничества иконы верные получили возможность глубже оценить сокровища Священного Писания через Святую Мессу, проповеди, пастырские инициативы, богослужения Слова Божия и молитвенное чтение Библии (lectio divina). К чтению Священного Писания и размышлению над Ним с пользой можно добавить чтение текстов Учительства Церкви, посвященных Божественному Откровению. Всё это, несомненно, поможет нашим верующим более интенсивно переживать День Господень, особенно воскресную Святую Мессу ― особенно в этот период, когда из-за пандемии коронавируса у многих наших верующих не будет возможности физически посещать воскресные Святые Мессы. Можно надеяться, что это паломничество иконы также умножит в священниках желание хорошо готовиться к возвещению Слова Божия и живо проповедовать его.

Каким образом возникла инициатива паломничества иконы Матери Слова?

Инициатива паломничества иконы Матери Слова родилась из замечания одной российской прихожанки, посетившей Назарет. Вернувшись из паломничества, она подошла к настоятелю своего прихода и сказала: «Отец, я была в Назарете. Там есть мозаики с изображением Пресвятой Девы Марии из разных стран мира, но нет изображения из России. Надо что-то сделать». Так родилась идея создать мозаику от католиков из России и поместить ее в выделенном уже для этой цели месте на территории базилики Благовещения в Назарете. С Божией помощью это событие состоится 25 марта 2021 года во время паломничества российских католиков в Святую Землю. Надеемся, что с помощью современных средств коммуникации будет возможность организовать трансляцию этого важного события, чтобы все желающие смогли участвовать в нем.

Но просто поместить «наше» изображение Девы Марии в Назарете недостаточно. У нас появилось желание сделать наш дар завершением ряда духовных инициатив, раскрывающих глубинный смысл этого события. Эту идею поддержали и развили епископы Католической Церкви России, провозгласившие Год Матери Слова Божия, который начнется 25 марта 2020 года и завершится 25 марта 2021 года.

Главным событием этого года станет паломничество копии иконы Пресвятой Богородицы Фатимской по семьям и домам верующих нашей поместной Церкви. Мы хотим объединиться в молитве вокруг этой иконы Божией Матери. Именно она будет помещена в Назарете. В связи с этим предусматривается проведение в течение семи дней домашних богослужений, направленных на размышление о разных аспектах Слова Божия. Мы хотим, чтобы Дева Мария, Матерь Церкви, вложила в руки Своих детей Библию, и научила нас читать, подобно тому, как и земные матери учат чтению своих детей. Одновременно будут собираться пожертвования на изготовление иконы и ее установку, чтобы икона в Назарете стала по-настоящему даром российских католиков. Хотя в России есть богородичные святилища, но всё же нет одного единственного образа Богородицы, который традиционно почитался бы всеми российскими католиками в течение нескольких веков. Поэтому было принято решение избрать для размещения в Назарете образ Фатимской Богородицы, именуемый «Тобою единство», из прихода в Царском Селе в Санкт-Петербурге.



Почему была избрана именно эта икона?

Во-первых, потому что Фатимские явления привели к осознанию того, что вера в России важна не только для местных христиан, но и для судьбы всего современного мира. В падении атеистического режима мы видим действие Провидения Божия.

Во-вторых, икона из Санкт-Петербурга широко почитается в России и за границей. Наконец, в-третьих, эта икона именуется «Тобою единство». Почитание Пресвятой Богородицы объединяет Католическую и Православную Церкви. А если учесть, что наше паломничество будет совершаться в честь Матери Слова и иметь библейский характер, мы полагаем, что на этот раз Пресвятая Дева Мария сможет сблизить нас и с протестантским миром.

Кого-то может удивить, что мы собираемся почитать Матерь Слова именно в Фатимской иконе. Однако, поскольку Сын Божий есть Слово Божие, то любое изображение Божией Матери является одновременно изображением Матери Слова. Впрочем, правы будут и те, кто захочет найти в изображении, почитаемом как Матерь Слова, элементы, более явно показывающие связь Девы Марии со словом Божиим, понимаемым как Библейское Откровение.

Икона Девы Марии Фатимской изображает, прежде всего, суть явлений Богородицы в португальском местечке Фатима в 1917 году. Как связаны эти явления с Библией?

Хотелось бы обратить внимание на три аспекта этой связи: взаимоотношение частных откровений с общим Откровением, роль Сердца Марии в слушании слова и характер молитвы Розария.

Прежде всего, явления в Фатиме относятся к так называемым «частным откровениям». В Катехизисе Католической Церкви про этот тип откровений говорится: «В ходе веков бывали откровения, называемые ‘частными’, некоторые из них были признаны Церковью. Они, тем не менее, не принадлежат к залогу веры. Их роль — не ‘улучшить’ и не ‘дополнить’ окончательное Откровение Христа, но помочь жить более полно в определенную историческую эпоху» (ККЦ 67). Это значит, что содержание подлинных частных откровений всегда должно направлять верующих к чтению Библии, изучению ее толкования, которое совершалось в Церкви на протяжении многих веков, и вслушиванию в голос Учительства Церкви сегодня, что в совокупности и представляет собой для нас сейчас «окончательное Откровение Христа». Подобно тому, как в Кане Галилейской Дева Мария сказала слугам: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2, 5), в Фатиме Она призывала внимать словам Христа там, где они звучат изначально, — в Священном Писании и в Церкви; Богородица призывает услышать и принять всерьез то, что в Ее Фатимских посланиях выражается коротким и емким словом: «Покаяние!». На нашей иконе Дева Мария склоняет голову в знак слушания и послушания и, делая так, становится примером и для нас.

Говоря о связи Фатимских явлений с Библейским Откровением, обратим внимание на то, что на Фатимской иконе особым образом выделено Непорочное Сердце Девы Марии. Поскольку эта икона называется «Тобою единство», авторы хотели в знак уважения к православной традиции не изображать сердце вне тела, что по православным канонам не принято. Вместо физического изображения сердца мы видим изображение символическое: надпись «Сердце», окруженную терновым венцом. В Фатиме Пресвятая Дева Мария призывала почитать Ее Непорочное Сердце. Однако образ Сердца Марии есть и в Библии. В Евангелии от Луки говорится, что Мария, пребывая вместе со Своим Сыном ― во время Его зачатия, рождения, земной жизни, ― «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк 2,19). Благодаря нашей молитве мы сможем ощутить необходимость уподобить наши сердца Непорочному Сердцу Марии, чтобы и мы сохраняли слова Божии в наших сердцах, размышляли над ними и воплощали их в жизнь.

И наконец, молитва Святого Розария. Во время Фатимских явлений Пресвятая Дева Мария призывала верующих к молитве Святого Розария. Через эту молитву мы связываем Божие Откровение с реальностью нашей жизни. Иногда нам бывает сложно удержать равновесие. Особенно так происходит, когда нам досаждают проблемы и кресты. А ведь эта молитва предназначена не только для того, чтобы просить или прославлять Господа, но и для того, чтобы мы всё глубже проникали в жизнь Христа, изучали Его слово и таким образом давали уже в нашей собственной жизни христианский ответ на возникающие проблемы и вопросы. Если присмотреться ближе к размышлениям над тайнами Святого Розария, то можно заметить, что в них мы неоднократно черпаем цитаты из Ветхого Завета. Ведь, как сказал Сам Иисус, «исследуйте Писания, (…) они свидетельствуют о Мне» (Ин 5,39). Итак, в размышлении над тайнами Розария у нас есть возможность созерцать Христа на протяжении всей истории спасения, всей Библии. На нашей Фатимской иконе четки Розария фиолетового ― покаянного ― цвета, ибо фиолетовые четки отражают тему креста, который должен взять на себя каждый, кто желает следовать за Господом. В этих фиолетовых четках ― всё Фатимское послание.

Матерь Слова, молись о нас, чтобы мы смогли воплотить все эти благие намерения!