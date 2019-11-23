Начался визит Папы Франциска в Японию

В субботу 23 ноября в 17.32 местного времени (11.32 по Москве) в аэропорту Токио после шестичасового перелета из Бангкока приземлился самолет авиакомпании «Тайские международные авиалинии» с Папой Франциском на борту. Так начался визит Его Святейшества в «страну восходящего солнца» – второй этап его 32-й зарубежной поездки и 4-й по счету поездки в Азию. Посещение Римским Епископом Японии проходит под девизом «Защитить каждую жизнь». Римские Понтифики приезжают в эту страну во второй раз: первым был святой Иоанн Павел II, ступивший на японскую землю в 1981 г. Кроме того, в этом году отмечается 470-летие посещения Японии святым Франциском Ксаверием.



У трапа самолета Папу встречал вице-премьер Таро Асо. Двое детей в национальных костюмах из числа учащихся католических школ вручили Святейшему Отцу букет цветов, состоялся марш почетного караула. Встречавшую своего Архипастыря делегацию Католической Церкви в Японии возглавляли архиепископ Осаки кардинал Томас Аквин Манё Маэда, архиепископ Токио Тарцизий Исао Кикути, архиепископ Нагасаки Иосиф Мицуаки Таками и Апостольский нунций в Японии, архиепископ Джозеф Ченнот. По завершении церемонии встречи вице-премьер с Понтификом направились в VIP-зал, где имели краткую беседу. Из аэропорта Высокий Гость направился в Апостольскую нунциатуру в токийском районе Чиода, которая станет его резиденцией на всё время пребывания в Японии. Здесь же он встретится с местными епископами.



В воскресенье 24 ноября, в торжество Иисуса Христа Царя Вселенной, Преемник Святого Петра отправится на самолете в Нагасаки – самый католический город страны. Там, в Парке Мира, на месте эпицентра взрыва атомной бомбы 9 августа 1945 г., он провозгласит свое «антиядерное» послание. Затем на горе Нишизака, у памятника мученикам – на месте убийства местных католиков и миссионеров – Папа Франциск почтит память жертв продолжавшихся почти три столетия гонений на христиан (период преследований завершился лишь в конце XIX века). Там же Вселенский Архипастырь прочитает вместе с верными молитву «Ангел Господень».

Во второй половине дня Святейший Отец возглавит Святую Мессу на местном бейсбольном стадионе, после чего, опять-таки по воздуху, прибудет в Хиросиму – город, первым ставший мишенью ядерной атаки. Там, у Памятника мира, он выступит со специальным мирным посланием. Вечером Папа Франциск вернется в Токио, преодолев в общей сложности за день около 2.5 тысяч километров.



На следующий день, в понедельник 25 ноября, он встретится в столице страны с пострадавшими от «тройной катастрофы» на атомной станции Фукусима в 2011 г., нанесет частный визит императору, пообщается с молодежью в Кафедральном соборе Пречистой Девы Марии и отслужит Святую Мессу на стадионе «Tokyo Dome». День завершится приемом с участием премьер-министра, членов правительства, представителей властей и гражданского общества, а также дипломатического корпуса.

Утром во вторник 26 ноября Папа Франциск побеседует с собратьями по Ордену иезуитов в ходе посещения токийского университета «Sophia», после чего отбудет в Рим.

Католическая Церковь в Японии насчитывает порядка 450 тысяч верных, что составляет 0,3% от 127-миллионного населения страны. Больше всего верных в токийской мирополии – 174 тысячи человек. Вторая по численности группа католиков проживает на острове Кюсю – 106 тысяч человек, 60 тысяч из их числа – в архиепархии Нагасаки. Большинство этих людей – это потомки «подпольных христиан» тех времён, когда христианство в Японии было запрещено.



Епископат «страны восходящего солнца» составляют 29 иерархов. Разделяют с ними пастырские обязанности более тысячи священников и 29 диаконов, из них более 500 – не японцы по национальности. Согласно данным на 2018 год, к принятию священного сана готовятся 74 семинариста, из которых 31 присланы из епархий, а прочие принадлежат к различным монашеским Конгрегациям.

По материалам Vatican News