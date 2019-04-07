Начался беатификационный процесс голландского иезуита, служившего в Сирии и отдавшего там свою жизнь

7 апреля — пятая годовщина смерти отца Франса ван дер Люгта, SJ, голландца, посвятившего 50 лет своей жизни служению народу Сирии (не только христианам, но и мусульманам) и убитого ваххабитскими боевиками на пороге своего монастыря.

Ван дер Люгт родился в семье банкира, получил диплом психотерапевта и в начале 1960-х отправился на Ближний Восток, где вступил в Общество Иисуса. После двухлетнего изучения арабского языка в Ливане, он отправился в Сирию, где и прожил до конца своих дней. В 1980 г. ван дер Люгт основал Общинный Центр и ферму («Центр Аль-Ард») где проходили реабилитацию «молодые люди с проблемами психического здоровья», как христиане, так и мусульмане, чем весьма способствовал развитию веротерпимости и диалога между представителями различных вероисповеданий. Впоследствии отец Франс служил в городе Хомс, где оказывал помощь больным и голодным. Международную известность он приобрел в начале 2014 года, когда сделал ряд видеообращений, призывая мировое сообщество оказать помощь мирному населению осаждаемых ваххабитскими боевиками кварталов своего города. Он отказался покинуть Хомс, несмотря на катастрофическую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в связи с блокадой поставок продовольствия и медикаментов, объяснив свое поведение так: «Я очень люблю сирийский народ, я разделил с сирийцами массу счастливых минут. А теперь, когда этот народ страдает, я не могу не разделить с ним также и страдания. Я хочу оставаться с народом Сирии в том числе и в страхе, в страданиях и смерти, чтобы вместе с ним дождаться освобождения и вернуться от скорбей к радости, перейти из смерти в жизнь».

В пятую годовщину мученической смерти христианского подвижника на торжественной св. Мессе в Хомсе в присутствии многочисленных гостей, прибывших со всей страны, было объявлено о начале его беатификационного процесса.

По материалам Vatican News