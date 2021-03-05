Начался Апостольский визит Папы Франциска в Ирак

Утром 5 марта Папа Франциск начал апостольский визит в Ирак, своё 33-е международное путешествие. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Перед тем как отправиться в римский аэропорт Фьюмичино, Папа Франциск провёл несколько минут с десятком выходцев из Ирака, которые недавно нашли убежище в Италии; о них заботится Община Святого Эгидия и кооператив Auxilium. В Доме Святой Марфы группу беженцев сопровождал Апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский.



Накануне отъезда, вечером 4 марта, Святейший Отец по традиции посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед чудотворной иконой Божьей Матери Salus Populi Romani, вверив предстоящее паломничество её небесному покровительству. Епископ Рима возложил букет цветов на алтарь перед священным образом Матери Христа.

Во время перелета из Рима в Багдад Предстоятель Вселенской Церкви приветствовал сопровождавших его на борту самолета журналистов, признавшись им, что очень рад возможности возобновить свои апостольские путешествия и назвав визит в Ирак крайне важным. «Это долг по отношению к земле, которая страдала на протяжении многих лет», – сказал Понтифик, после чего лично приветствовал каждого из журналистов.



Руководитель Зала печати Святого Престола, со своей стороны приветствуя присутствующих, напомнил слова нынешнего Преемника Святого Петра, согласно которым народ Ирака «нельзя разочаровывать дважды». Папа Франциск имел в виду несостоявшееся путешествие в Ирак святого Иоанна Павла II, которое планировалось по случаю юбилейного 2000 года. Маттео Бруни уточнил, что в ходе нынешнего визита Папу Франциска сопровождают 74 журналиста из 15 стран мира, 14 из которых участвуют в Папском паломничестве впервые.

На борту самолета Святейшему Отцу была вручена премия Марии Грации Кутули, учрежденная в память об итальянской журналистке, погибшей при исполнении профессиональных обязанностей в Афганистане в 2001 г. – за неустанное странствие по путям мира во имя веры, братства и любви.



В 13.54 по местному времени (оно совпадает с московским) самолет с Папой на борту приземлился в Международном аэропорту Багдада, и Епископ Рима впервые в истории вступил на землю праотца Авраама. У трапа самолета Папу встречал премьер-министр страны Мустафа Абдель Латиф Мушетт. Дети в национальных костюмах вручили Высокому Гостю цветы, дети и молодежь приветствовали его и в холле аэропорта. Присутствовали также местные католические епископы. Протокол церемонии встречи не предусматривал произнесения речей. После краткой беседы с премьером Святейший Отец отправился в президентский дворец, где его ждала встреча с представителями властей и гражданского общества страны. Программа первого дня визита включает также встречу с епископами, священниками, монашествующими и катехизаторами в сиро-католическом Кафедральном соборе Багдада. На всё время пребывания Папы Франциска в Ираке его резиденцией станет Апостольская нунциатура.



По соображениям безопасности, обусловленными продолжающейся пандемией коронавируса, от приветствий Папы толпами народа, располагающимися вдоль его маршрутов, было решено отказаться (на этом настоял сам Святейший Отец), но всё же небольшие группы иракцев встречали его на улицах города. Из-за террористической опасности было решено отказаться и от передвижений Понтифика в панорамном автомобиле. Папа Франциск согласился использовать бронированный автомобиль, чего не было ни разу в ходе его прежних поездок.



У входа в президентский дворец прошла торжественная церемония встречи Святейшего Отца, включая исполнение гимнов Ватикана и Ирака и презентацию делегаций. Вместо традиционного для политических визитов военного салюта в небо были выпущены два белых голубя, что символизировало стремление к миру. Предстоятель Вселенской Церкви нанес визит вежливости Главе государства, программа которого включала беседу и знакомство с семьей. Затем в Большом зале дворца Папа встретился с представителями властей, дипломатического корпуса, деловых кругов, гражданского общества и мира культуры. «Я приехал к вам как кающийся, испрашивающий прощения за множество актов разрушения и жестокости. Я приехал к вам как паломник мира во имя Иисуса Христа, Князя мира», – сказал Папа Франциск в своей первой в Ираке речи. Ее содержание подытоживает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Святейший Отец поблагодарил иракские власти за долгожданную возможность приехать на эту древнюю землю, тесно связанную с Историей Спасения и с великими религиозными традициями иудаизма, христианства и ислама. Папа отметил, что цель его визита – ободрить поместную Католическую Церковь в её «свидетельстве веры, надежды и милосердия среди иракского общества». Приветствуя членов других христианских Церквей, мусульман и представителей других религий, Преемник Святого Петра пожелал им, чтобы Всевышний помог всем верующим пребывать в твёрдом убеждении: подлинные учения религий побуждают нас оставаться приверженными ценностям мира и братского сосуществования.



Визит на Ближний Восток проходит на фоне пандемии COVID-19, которая погубила множество жизней и ухудшила социально-экономические условия: этот кризис, отметил Папа, требует совместных многосторонних усилий, включая справедливое распределение вакцин для всех. Нынешний кризис – это также призыв «переосмыслить наш образ жизни и смысл нашего существования», строить будущее на том, что нас объединяет, а не разделяет.



В последние десятилетия Ирак пострадал от бедствий войны, терроризма и межконфессиональных конфликтов, «зачастую основанных на фундаментализме, который не может согласиться с мирным сосуществованием разных этнических и религиозных групп, идей и культур». Всё это принесло смерть, разрушения, глубокие раны в сердцах. Среди пострадавших Папа упомянул езидов, «невинных жертв бессмысленного и бесчеловечного варварства, преследуемых и убиваемых за свою религиозную принадлежность». Лишь принимая наши различия, как членов единой человеческой семьи, «мы сможем начать эффективный процесс возрождения и оставить будущим поколениям лучший, более справедливый и гуманный мир», – подчеркнул Епископ Рима: «Религиозное, культурное и этническое разнообразие, которое на протяжении тысячелетий характеризует иракское общество, является ценным ресурсом, на который следует опираться, а не препятствием, которое необходимо устранить».



Братское добрососедство нуждается в терпеливом и искреннем диалоге, защищённом справедливостью и уважением закона. Необходимы усилия со стороны каждого, чтобы преодолеть соперничество и противостояние; нужно говорить друг с другом, помня, что мы – дети единого Бога и Творца. Исходя из этого принципа, Святейший Престол не устаёт обращаться к гражданским властям с просьбой о признании прав, уважении и защите всех религиозных общин, подчеркнул Папа Франциск.



В обществе братского единства люди живут под знаком солидарности, которая помогает конкретному служению наиболее слабым и нуждающимся. Это особенно злободневно в контексте Ирака, где из-за насилия, преследований и терроризма многие лишились близких, жилья и предметов первой необходимости, где растут безработица и бедность. «Чувство ответственности по отношению к слабым» должно вдохновлять на конкретные шаги в областях экономики, образования, заботы о творении. Необходимо бороться со злом коррупции, злоупотребления властью, нужно продвигать справедливость и прозрачность, укрепляя компетентные институты. Таким образом может развиться стабильность и здоровая политика, способная даровать всем, и особенно молодёжи, надежду на лучшее будущее. За последние десятилетия возносились многочисленные молитвы о мире в Ираке; святой Иоанн Павел II часто выступал с миротворческими начинаниями, жертвуя за это свои молитвы и страдания. Бог всегда выслушивает наши молитвы, отметил Папа, но и мы должны прислушаться к Нему, вступая на Его стези. Да умолкнет оружие, воззвал Вселенский Первосвященник, да прекратятся частные интересы; хватит насилия, экстремизма, фракций, нетерпимости! Необходимо дать голос ремесленникам мира, – «малым, бедным, простым людям, которые хотят жить, работать и молиться в мире». Крайне важно обеспечить участие в жизни общества всех политических, социальных и религиозных групп и гарантировать основные права всех граждан, ибо никто не должен считаться «гражданином второго сорта», подчеркнул Святейший Отец. Епископ Рима отметил, что в Ираке Католическая Церковь стремится стать другом для всех, сотрудничая во имя мира и включаясь в диалог с другими религиями. Участие христиан в общественной жизни как полноправных граждан «будет свидетельствовать о том, что здоровый религиозный, этнический и культурный плюрализм может внести вклад в процветание и гармонию страны».



Завершая свое выступление, Папа Франциск поблагодарил власти Ирака за благородное стремление строить братское, солидарное общество и вознёс молитву, дабы Всемогущий поддержал их труды и направил на путь мудрости, истины и справедливости.

