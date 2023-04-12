Начались работы над Instrumentum Laboris синодальной ассамблеи

Утром 12 апреля в Ватикане международная группа экспертов начала работу над результатами континентального этапа синодального пути и семью итоговыми документами континентальных синодальных ассамблей, сообщает Vatican News.

Результатом встречи, которая продлится до 19 апреля, станет Instrumentum Laboris, рабочий документ для первой сессии XVI очередной генеральной ассамблеи Синода Епископов (4-29 октября 2023 г.).

В первый день работ в резиденции Генерального секретариата Синода – после молебна и вступительного заседания – эксперты обсудят широкие аспекты континентального этапа, а также опыт, полученный в ходе семи континентальных синодальных ассамблей (https://synod2023.org). Затем будут «подробно проанализированы итоговые документы, направленные в Генеральный секретариат Синода, плод общинного различения Народа Божьего, чтобы выделить злободневные темы и приоритеты, которые будут детально изучаться на октябрьской ассамблее», говорится в сообщении Генерального секретариата. В программе недельной ватиканской встречи предусмотрена ежедневная Святая Месса и моменты личной и общинной молитвы.

Заседания экспертов с пяти континентов будут проходить в закрытом формате, а по их завершении 20 апреля состоится итоговая пресс-конференция. Более подробная информация по этому поводу будет обнародована пресс-службой Святейшего Престола, отмечается в коммюнике Генерального секретариата Синода Епископов.