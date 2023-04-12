Начались работы над Instrumentum Laboris синодальной ассамблеи

Начались работы над Instrumentum Laboris синодальной ассамблеи

Апрель 12, 2023

Утром 12 апреля в Ватикане международная группа экспертов начала работу над результатами континентального этапа синодального пути и семью итоговыми документами континентальных синодальных ассамблей, сообщает Vatican News.

Результатом встречи, которая продлится до 19 апреля, станет , рабочий документ для первой сессии XVI очередной генеральной ассамблеи Синода Епископов (4-29 октября 2023 г.).

В первый день работ в резиденции Генерального секретариата Синода – после молебна и вступительного заседания – эксперты обсудят широкие аспекты континентального этапа, а также опыт, полученный в ходе семи континентальных синодальных ассамблей (https://synod2023.org). Затем будут «подробно проанализированы итоговые документы, направленные в Генеральный секретариат Синода, плод общинного различения Народа Божьего, чтобы выделить злободневные темы и приоритеты, которые будут детально изучаться на октябрьской ассамблее», говорится в сообщении Генерального секретариата. В программе недельной ватиканской встречи предусмотрена ежедневная Святая Месса и моменты личной и общинной молитвы.

Заседания экспертов с пяти континентов будут проходить в закрытом формате, а по их завершении 20 апреля состоится итоговая пресс-конференция. Более подробная информация по этому поводу будет обнародована пресс-службой Святейшего Престола, отмечается в коммюнике Генерального секретариата Синода Епископов.

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