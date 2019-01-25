На ВДМ в Панаме презентуют новое мобильное приложение с вопросами по биоэтике

«Трудные вопросы» в формате мобильного приложения: эта идея пришла в голову зам. секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни Габриелле Гамбино благодаря вопросам ее собственных детей и их сверстников.

Новое приложение “Keys to bioetics”, которое будет представлено в ходе Всемирного дня молодежи в Панаме, дает ответы на вопросы по биоэтике, касающиеся развития человека от момента зачатия, его сексуальной сферы, гендерной идеологии, абортов, эвтаназии, стволовых клеток и пересадке органов.

Является ли искусственное оплодотворение единственной альтернативой в случае бесплодия? Что такое естественные методы планирования? Что означает умереть достойно? Это лишь некоторые из вопросов, собранных в бесплатном приложении. Оно реализовано ватиканским Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни в сотрудничестве с фондом Жерома Лежёна. Приложение можно скачать на итальянском, английском и испанском языках для операционной системы Android, и скоро оно будет доступно также для iOS.

Всемирный день молодежи – это уникальная возможность для личного обращения и возрастания в вере для сотен тысяч юношей и девушек со всего мира, и необходимо объяснить им, что вера и нравственность неразрывно связаны, поясняет Габриелла Гамбино: вера окончательно просвещает человеческий разум в понимании истины и блага. В этом смысле приложение по биоэтике должно стать инструментом для того, чтобы пробудить у молодых людей стремление к истине. Это лишь начало пути, который затем будет продолжен со старшими с помощью катехизации в семье, школе и христианской общине.



Источник: Vatican News