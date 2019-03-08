На утренней Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал помнить о том, что Бог сделал в нашей жизни

В своей проповеди на утренней Мессе в Доме Святой Марфы 7 марта Епископ Рима прокомментировал первое чтение из Книги Второзакония (Втор 30,15-20), в котором Моисей ставит народ перед выбором: служить Богу или идолам. «Это призыв и к нашей свободе», — пояснил Папа, отметив три ключевых предупреждения Моисея: «если отвратится сердце твоё», «если ты не будешь слушать» Бога и «если станешь поклоняться иным богам и будешь служить им».

Святейший Отец предостерёг верующих от потери верного направления на пути к обетованной земле: без Божьего компаса сердце, как центр человеческой мотивации и действия, становится чем-то опасным как для самого человека, так и для окружающих. Великий Пост является верным путеводителем к встрече с Воскресшим Христом, и на его путях важно помнить о великих делах, которые Господь соделал как для нас лично, так и для Своей Церкви и для Своего народа. Однако, подчеркнул Папа Франциск, благополучие материальное и даже духовное может привести к некой амнезии Божьего присутствия, как это не раз случалось с избранным народом, особенно во времена его непростого исхода из Египта:

«Идолопоклонство — это расположенность сердца, когда ты предпочитаешь нечто более удобное для тебя, а вовсе не Господа, потому что ты забыл о Нём. В начале Великого поста всем нам будет полезно помолиться о благодати памяти, памяти обо всём Господнем, — обо всём, что Господь сделал в нашей жизни: о Его доброте и Его любви к нам. Помня об этом, нужно идти вперёд».

Источник: Vatican News