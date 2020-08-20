На Украине впервые освящена церковь во имя Святого Иоанна Боско

В этом году празднование 205-й годовщины со дня рождения святого Иоанна Боско для салезианцев Украины было особенным: 16 августа поместная монашеская община приняла участие в освящении нового храма Святого Иоанна Боско. Литургический обряд возглавил вспомогательный епископ греко-католической епархии Самбора и Дрогобыча Григорий Комар, сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров со ссылкой на агентство ANS.

«Это событие значительно не только для нас, салезианцев, но и для всех верующих нашей Церкви, – рассказал отец Андрей Боднар. – Это первый в стране храм, посвящённый святому Иоанну Боско. Мы, салезианцы, очень рады, что педагогика святого и его превентивная система воспитания молодёжи распространяется не только в Католической Церкви, но и в обществе. Это означает, что наш Святой желает достойного будущего для подопечных детей и молодёжи», – добавил иеромонах.

Новый храм расположен в Коростове, небольшом селе в Сколевском районе Львовской области, рядом с салезианским Центром имени Святого Доминика Савио, который служит в качестве гостевого дома и места для духовных упражнений. Рядом с церковью проходят многие туристические маршруты, ведущие в Карпаты, так что, восходя на вершины, люди могут посетить новую церковь. На церемонии освящения храма присутствовали многие монахи-салезианцы, члены Салезианской семьи, представители гражданских властей, а также жители Коростова и соседних сёл.

«К сожалению, из-за карантинных мер не удалось организовать нечто более масштабное, например, международные конференции, которые были запланированы по этому случаю, – отметил отец Андрей Боднар. – Но мы подготовили печатный буклет о жизни и миссии дона Боско, и это поможет нам поближе познакомить людей с личностью основателя нашей конгрегации», – подчеркнул священник.

Следует отметить, что во время чрезвычайной ситуации пандемии украинская cалезианская община продвигала ряд социальных проектов по борьбе с распространением COVID-19. В частности, во Львове приход Пресвятой Девы Марии Помощницы христиан и Салезианский молодёжный центр занимались производством защитных масок и простыней, предназначенных для городской больницы и других медицинских структур в области. Кроме того, самым нуждающимся, бедным и одиноким людям были розданы многочисленные продуктовые наборы. Местные салезианцы осуществляют постоянное пастырское сопровождение.