На Совет кардиналов снова были приглашены женщины

17 и 18 июня в Доме Святой Марфы в Ватикане состоялось очередная встреча Совета кардиналов – «Большой девятки». Подробности сообщает русская служба Vatican News.

В первый день участники заседания вновь обсуждали роль женщин в Церкви: дискуссии ввели три приглашенные докладчицы — сестра Линда Покер, профессор Валентина Ротонди и профессор Доната Хорак.

Профессор Ротонди в своем выступлении изложила взгляд на экономику как на заботу и «добродетельное управление» в контексте тесных отношений между поколениями. Доната Хорак (специалист по каноническому праву) поставила акцент на различных антиномиях, например, между справедливостью и милосердием, между консультативной и исполнительной властью, между иерархическим и экклесиологическим принципом общения, между демократизацией и монархической моделью.

Второй день был посвящен докладам самих кардиналов: кардинал О’Мэлли рассказал о перспективах работы Комиссии по защите несовершеннолетних. Должное внимание иерархи уделили обстановке в разных регионах мира, из которых они происходят, с особым вниманием на непрекращающиеся конфликты.