На Синоде епископов представлен проект Итогового документа

В ходе 14-й генеральной конгрегации (пленарного заседания) Специальной Ассамблеи Синода Епископов по Амазонии, прошедшей 21 октября с.г. с участием Святейшего Отца и 184-х Отцов Синода, был представлен проект Итогового документа высокого церковного собрания. Его текст зачитал кардинал Клаудиу Хуммес, архиепископ на покое Сан-Паулу, председатель Панамазонской Церковной Сети, главный докладчик Синода. Документ основывается на выступлениях участников Ассамблеи. Теперь он будет обсуждаться в рабочих группах.

Поправки и дополнения, сделанные участниками рабочих групп, будут учтены Комиссией по редактированию Итогового документа. Сформированный таким образом его окончательный вариант будет обнародован в ходе 15-го пленарного заседания во второй половине дня 25 октября с.г. На следующий день, 26 октября, состоится голосование по каждому из пунктов документа.

После молитвы, коей открылось 14-е пленарное заседание Синода, к участникам Ассамблеи обратился с проповедью перуанский архиепископ Михель Кабреос Видарте, ординарий епархии Трухильо и председатель Латиноамериканской Конференции Епископов (CELAM). Иерарх призвал последовать примеру св. Франциска Ассизского, для которого красота творения была не вопросом эстетики, но, в первую очередь, производной любви и братства. Завершилось заседание докладом немецкого ученого, Ханса Йоахима Шельнхубера, в котором обговаривалась ситуация, связанная с изменением климата на планете.

По материалам Vatican News