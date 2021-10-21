Папа утвердил новый церковный орган

Конгрегация по делам епископов учредила Церковную конференцию Амазонии. Это решение было принято по итогам Синода епископов, посвященного Амазонии, и исходит из 115-го параграфа Итогового документа Синода.

В названном параграфе говорится о высказанном Отцами Синода предложении создать «постоянный епископский и представительный орган, который будет продвигать синодальность в амазонском регионе». Во время специальной ассамблеи, проходившей с 26 по 29 июня 2020 года, заинтересованные прелаты решили обратиться к Святейшему Престолу с прошением об окончательном учреждении Церковной конференции Амазонии.

Папа Франциск, благосклонно отозвавшись об этой инициативе, поручил Конгрегации по делам епископов заняться этим вопросом. 9 октября в ходе аудиенции префекту Конгрегации по делам епископов Святейший Отец учредил в канонической форме Церковную конференцию Амазонии, наделив ее статусом публичного церковного юридического лица. Целью нового органа будет продвижение согласованной пастырской деятельности всех церковных округов Амазонии и инкультурации веры на этой территории.

Уставы новообразованной конференции будут отданы на рассмотрение и одобрение Святейшему Отцу, сообщает Vatican News.