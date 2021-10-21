Папа утвердил новый церковный орган

Папа утвердил новый церковный орган

Октябрь 21, 2021

Конгрегация по делам епископов учредила Церковную конференцию Амазонии. Это решение было принято по итогам Синода епископов, посвященного Амазонии, и исходит из 115-го параграфа Итогового документа Синода.

В названном параграфе говорится о высказанном Отцами Синода предложении создать «постоянный епископский и представительный орган, который будет продвигать в амазонском регионе». Во время специальной ассамблеи, проходившей с 26 по 29 июня 2020 года, заинтересованные прелаты решили обратиться к Святейшему Престолу с прошением об окончательном учреждении Церковной конференции Амазонии.

, благосклонно отозвавшись об этой инициативе, поручил Конгрегации по делам епископов заняться этим вопросом. 9 октября в ходе аудиенции префекту Конгрегации по делам епископов Святейший Отец учредил в канонической форме Церковную конференцию Амазонии, наделив ее статусом публичного церковного юридического лица. Целью нового органа будет продвижение согласованной пастырской деятельности всех церковных округов Амазонии и инкультурации веры на этой территории.

Уставы новообразованной конференции будут отданы на рассмотрение и одобрение Святейшему Отцу, сообщает Vatican News.

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