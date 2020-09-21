Кардинал Балдиссери оставляет пост генерального секретаря Синода епископов

16 сентября Папа Франциск принял отставку итальянского кардинала Лоренцо Балдиссери с поста генерального секретаря Синода епископов. Его преемником назначен мальтийский епископ Марио Грек, прежде исполнявший обязанности про-генсека Синода.

Кардинал Лоренцо Балдиссери, которому 29 сентября исполнится 80 лет, возглавлял работу синода епископов в течение семи лет. Ранее он также занимал ряд ключевых постов в Римской курии: в 2012 он стал секретарем конгрегации по делам епископов и в том же году стал секретарем коллегии кардиналов, что давало ему право участвовать в конклаве, не будучи кардиналом.

Генеральным секретарем Синода епископов монс. Балдиссери был назначен ново-избранным Папой Франциском в 2013 году. А уже в следующем 2014 году он был возведен в кардинальское достоинство.

До поступления на службу в Римскую курию Лоренцо Балдиссери был папским дипломатом: он служил нунцием на Гаити, в Парагвае, Индии и Непале и, наконец, в Бразилии.

63-летний Марио Грек с 2005 по 2019 год был епископом мальтийского города Гоцо.

В октябре 2019, за несколько дней до открытия Синода по Амазонии, Папа Бергольо назначил его про-генеральным секретарем Синода епископов.

Синод епископов, учрежденный св. Павлом VI в 1965 году, — это консультативный орган, представляющий перед Папой Римским коллегиальность епископата.

По поручению Святейшего Отца Синод епископов собирается (обычно в Ватикане) для обсуждения важных проблем, стоящих перед Католической Церковью. В него входят не только епископы, но и руководители религиозных орденов.



Источник: Благовест-инфо