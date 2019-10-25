На Синоде епископов по Амазонии: проведен брифинг, предваряющий предпоследнее пленарное заседание

Участники Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященной проблемам бассейна реки Амазонки, полны надежды на возникновение со временем «Церкви с амазонским выражением лица», укорененной в местной культуре, со своим литургическим обрядом. Об этом было заявлено в пятницу 25 октября после обеда на брифинге, подведшем итоги очередного рабочего дня высокого церковного форума.

Монахиня Инесс Самбрана, служащая в Эквадоре, подчеркнула, что, по ее ощущениям, Синод епископов по Амазонии «олицетворяет пространство семейственности, соборности и свидетельства». Большое внимание в ходе дискуссий уделяется важности внимательного вслушивания в голоса коренных народов Амазонии и «вопля самой земли». Монахиня заметила, что делегаты Синода надеются со временем выстроить «Церковь с амазонским выражением лица», органично укорененную в местной культуре и со своим литургическим обрядом. Для этого, по словам сестры-монахини, необходимо углублять знакомство с языками и культурами региона, приумножать усилия по защите прав коренных народов, способствовать усвоению их духовных богатств. Во всём этом Отцы Синода проявили полное единодушие.

В свою очередь, немецкий священник Гейнс, возглавляющий проект «Adveniat» по сотрудничеству Католической Церкви Германии с Латинской Америкой, который входит в состав Панамазонской церковной сети (Repam), отметил, что представляемая в его лице структура считает своим основным заданием исполнять роль моста, который позволил бы коренным народам Амазонии доносить свои нужды и потребности до правящих кругов европейских государств.

Префект Дикастерии по коммуникациям Паоло Руффини напомнил, что в ближайшие часы Отцы Синода примут участие в выборах 13 членов Постсинодального совета. В его состав войдут также несколько иерархов, назначенных лично Папой. Совету будет представлен для чтения и редактирования Итоговый документ Синода.