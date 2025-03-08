Святейший Отец обратился к Католической Церкви Бразилии
В начале Святой Четыредесятницы Папа Франциск направил послание Католической Церкви Бразилии, приуроченное к традиционной Кампании братства. В этом юбилейном году начинание посвящено теме «Братство и целостная экология».
Епископ Рима выражает духовную близость бразильским верующим, отмечая, что через Кампанию братства поместные епископы приглашают весь народ страны пройти путь духовного обновления во время Великого поста, а также пересмотреть отношения с окружающим миром, опираясь на энциклику Laudato Si’ и апостольское увещание Laudate Deum.
Папа Франциск высоко отзывается об усилиях поместного епископата, выдвигающего в качестве приоритета тему экологии и духовный рост каждого верующего. Он надеется, что по благодати Божией в этот юбилейный период можно будет изменить свои убеждения и поступки, позволяя природе «отдохнуть от безудержной эксплуатации».
Тема нынешней Кампании братства подчёркивает готовность Церкви в Бразилии внести вклад в успешное проведение конференции COP30, которая состоится в ноябре в Белене, «в сердце возлюбленной Амазонии». Папа надеется, что международное сообщество примет решительные меры для преодоления климатического кризиса и защиты вверенного людям Божьего творения.
Святейший Отец выражает искреннее пожелание, чтобы великопостный путь принёс много духовных плодов и наполнил сердца всех верующих надеждой, «паломниками которой мы становимся во время этого Юбилея». Папа убеждён, что Кампания братства станет мощным стимулом для личного обращения к Евангелию и конкретного участия в деле целостной экологии.
Вверяя эти пожелания материнской опеке Богородицы Апаресидской, Святейший Отец преподаёт апостольское благословение всем сынам и дочерям Бразилии, особенно тем, кто заботится об общем доме.
Источник: русская служба Vatican News
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