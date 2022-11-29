«На пути в Дамаск». Российские католики готовятся совершить паломничество в Сирию

Российские католики во главе с архиепископомм Павлом Пецци совершат паломничество в Сирию, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Архиепархии Божией Матери в Москве. Паломничество «На пути в Дамаск» будет проходить с 27 апреля по 3 мая 2023 года.

Сирия – сравнительно молодое государство, но одна из древнейших стран мира. Для любого человека, интересующегося античностью, средневековьем, культурами Востока – это один из важнейших регионов на Земле. Но для христиан эта удивительная страна имеет еще большее значение. Именно в Сирии, на пути в Дамаск, состоялось обращение одного из первоверховных апостолов — святого Павла. Уроженцем Сирии был евангелист Лука. В его родном городе – Антиохии (отошедшей в 1938 г. к Турции), как свидетельствуют Деяния апостолов, «ученики впервые стали называться христианами» (Деян. 11:26).

В Сирии зародились основные литургические традиции восточно-христианского мира, в том числе – близкий всем православным и греко-католикам византийский обряд. Сирийские богословы в равной мере пополняли противостоящие друг другу христологические течения, образуя различные Церкви, что с одной стороны усиливало расколы, но с другой – пополняло удивительную сокровищницу христианской мысли. Сирийские христиане-миссионеры (принадлежавшие к Церкви Востока) проповедовали вдоль Великого Шелкового пути, создавая первые христианские общины как среди монголов, так и в Поднебесной империи Китая, которую дважды просвещали «с нуля». Принадлежавший к этой же Церкви епископ Исаак Сирин – вопреки расколу – почитается как великий святой и православными, и католиками.

Сегодня Сирия остается сосредоточением христиан, удивительного многообразия их общин, традиций, церквей, монастырей. Паломничество позволит в краткие сроки увидеть самые известные обители, святыни, фресковые ансамбли, замки, музеи.

Кроме возглавляющего паломничество архиепископа Павел Пецци, с группой отправятся специалист по сирийской истории Сергей Брюн и директор Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири.