Приветственная церемония в Киншасе: Св. Отец призвал конголезцев к социальной перезагрузке (+ ФОТО)

31 января в 17 часов во Дворце нации в Киншасе состоялась приветственная церемония, на которой Папа Франциска встретился с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди Чиломбо, членами правительства и дипломатического корпуса, представителями гражданских и религиозных властей. Передает русская служба Vatican News.

В своей первой речи апостольского визита Святейший Отец выразил признательность за радушный приём и возможность посетить эту прекрасную страну, «которая подобна континенту на огромном африканском материке». Однако несмотря на природное разнообразие история страны «не была столь щедра: истерзанная войной, Демократическая Республика Конго страдает от конфликтов и вынужденной миграции в пределах своих границ, а также от ужасных форм эксплуатации, недостойных человека и творения». Епископ Рима подчеркнул, что – в то время как конголезцы борются за своё достоинство и территориальную целостность – он приехал в страну «во имя Иисуса, как паломник примирения и мира», неся с собой духовную близость, любовь и утешение всей Католической Церкви.

Святейший Отец привёл образ бриллианта, «который хорошо символизирует сияющее великолепие этой земли»: она – драгоценное творение Божье, изобилующее алмазами, но достоинство её жителей «бесконечно более ценно, чем любое благо, происходящее от этой плодородной почвы». «Пусть насилию и ненависти не будет места ни в чьём сердце и ни на чьих устах, ибо античеловеческие и антихристианские настроения парализуют развитие и отбрасывают назад», – подчеркнул Папа, констатировав, что после колониализма политического на эту землю пришёл «столь же порабощающий» колониализи экономический: в итоге страна не может воспользоваться своими огромными ресурсами. «Яд алчности сделал её алмазы кровавыми», – сказал Папа и настойчиво призвал «прекратить душить Африку»: это не шахта и не земля для разграбления; она призвана стать вершителем своей судьбы. Со своей стороны дипломатия должна служить человеку и народу: «Пусть мирные процессы подкрепляются фактами, а обязательства выполняются», – сказал Папа и выразил признательность странам и организациям, которые помогают бороться с нищетой и болезнями, поддерживают верховенство закона и поощряют права человека.

После обработки алмаз становится прекрасным бриллиантом с гармоничным гранями, отметил Папа: подобным образом нужно заботиться о плюрализме в обществе. Конголезцы в своём разнообразии призваны к братству в единой семье, где они смогут трудиться над будущим «с другими, а не против других». В этом контексте религии должны вносить особый вклад, наставляя верующих «отказу от любой агрессии, прозелитизма и принуждения – средств, недостойных человеческой свободы».

Возвращаясь к примеру бриллианта, Папа отметил, что благодаря своей прозрачности этот камень «удивительным образом преломляет полученный свет»: поэтому те, кто облечён «в гражданскую и государственную ответственность, призваны действовать с кристальной чистотой, воспринимая полученную должность как средство служения обществу». Власть имеет смысл лишь тогда, когда становится служением. В обществе свет добра часто приглушается тьмой несправедливости и коррупции, однако Бог на стороне тех, кто алчет и жаждет справедливости (см. Мф 5,6); нужно неустанно продвигать законность во всех областях, противостоять безнаказанности и манипулированию законодательством и информацией.

По словам Папы Франциска, алмаз, извлечённый из земли, – это «подлинный, но грубый камень, нуждающийся в обработке»: поэтому дети, «самая великая ценность конголезской земли», должны быть обеспечены хорошими образовательными и воспитательными возможностями. «Образование имеет ключевое значение: это путь в будущее», который нуждается в инвестициях; также «не следует жалеть усилий, чтобы осудить бедствие детского труда и положить ему конец», подчеркнул Папа.

Алмаз, дар земли, напоминает о необходимости заботы о творении и охраны окружающей среды, а высочайшая твёрдость этого камня – о призвании конголезцев быть стойкими перед лицом жестоких нападений и многочисленных трудных ситуаций. Во имя Христа, Бога надежды, во имя достоинства и ценности «самых драгоценных бриллиантов этой прекрасной земли» – её граждан, Святейший Отец призвал всех «к смелой и инклюзивной социальной перезагрузке».

В конце речи Папа заверил жителей африканской страны в молитве и духовной близости во всех их усилиях «во имя мирного, гармоничного и процветающего будущего этой великой страны».