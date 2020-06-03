На первой общей аудиенции июня Папа Франциск размышлял о молитве праотца Авраама и указал, что и дискуссия с Богом может быть молитвой

На общей аудиенции в среду 3 июня, проходившей в Апостольском дворце с участием немногочисленных гостей, Папа Франциск продолжил цикл своих катехез о молитве, основываясь на этот раз на истории Авраама. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Однажды в жизни праотца неожиданно зазвучал некий голос, – начал свои размышления Святейший Отец. – Этот голос приглашал отправиться в путь, казавшийся абсурдным: голос побуждал оторваться от своей родины, от семейных корней, и устремиться в новое, иное будущее. И все это – на основе обещания, которому нужно всего лишь довериться. А поверить в обещание непросто, для этого нужна смелость: и Авраам доверился». Библия ничего не говорит о прошлом Авраама, но он, судя по всему, поклонялся иным божествам. Авраам уверовал Богу и его Слову, и благодаря ему зародился новый способ отношений с Богом. Вот почему Авраам присутствует в великих духовных традициях иудаизма, христианства и ислама как совершенный Божий человек, способный подчиниться Богу даже когда Его воля кажется жесткой или вообще непонятной.

Таким образом, Авраам – это человек Слова. Когда Бог говорит, человек становится сосудом для его Слова. История Авраама привносит новшество в религиозный путь человека: жизнь верующего воспринимается как призвание, как зов, как пространство исполнения обетования. Молитвой Авраама была неизменная верность Слову: его вера становится историей. Человек начинает видеть Бога не только в космических феноменах, как Бога далекого, вселяющего ужас. Бог Авраама становится «моим Богом», «Богом личной истории» человека.

Опыт Авраама засвидетельствован в одном из уникальных текстов истории духовности: в «Мемориале» Блеза Паскаля. Он начинается словами: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог философов и ученых. Уверенность, уверенность. Чувство. Радость. Мир. Бог Иисуса Христа». Это не абстрактный космический Бог, но Бог личности, Бог, Который призывает. Бог есть уверенность, чувство и радость.

Авраам – сказал далее Епископ Рима – не возводит храм, но сеет на своем пути камни, напоминающие, что там проходил Бог. Праотец становится близким Богу, он может вступать с Ним в спор, – но он неизменно верен Ему, вплоть до наивысшего испытания, когда Бог просит принести в жертву единородного сына, единственного и позднего наследника. Сам Бог останавливает руку Авраама, уже готовую поразить эту жертву, потому что Он видит его всецелую преданность и готовность.

«Давайте учиться у Авраама молитве с верой», – призвал Римский Понтифик своих слушателей. В молитве мы должны слушать Бога, идти вместе с ним, вступать в диалог. Не нужно бояться вступать с Ним в дискуссию, подчеркнул Святейший Отец: «Это может показаться ересью, но нередко я слышу от людей, что они злятся на Бога. ‘Ты осмелился разозлиться на Бога?’ – ‘Да, я разозлился’. Но это и есть одна из форм молитвы. Только сын может разозлиться на отца и потом снова с ним общаться. Давайте учиться у Авраама молиться с верой, беседовать, спорить, но с постоянно готовностью принять Слово Бога и осуществлять его на деле», – сказал в заключение Папа Франциск.

Предстоятель Вселенской Церкви также высказался относительно актуальных событий в США. Он вознёс молитву о новопреставленном Джордже Флойде, афроамериканце, погибшем в Миннеаполисе в возрасте 46 лет при задержании. Папа осудил всякую форму расизма, но также и насилия, последовавшего за убийством и «заразившего» различные города Соединенных Штатов. «Помолимся об утешении для скорбящих семей и друзей, помолимся за национальное примирение и мир, которого мы жаждем. Госпожа наша Гваделупская, Матерь Америки, да ходатайствует за всех, кто трудится во имя мира и справедливости на вашей земле и во всём мире», – подвел итог Преемник Святого Петра.