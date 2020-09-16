На очередной общей аудиенции Папа Франциск говорил о важности заботливого отношения к сотворенному миру

«Созерцать и проявлять заботу – вот два принципа, руководствуясь которыми мы прокладываем пути к исправлению и восстановлению наших отношений с сотворенным миром», – заявил Папа Франциск, подытоживая свои очередные размышления на тему «Исцелить мир», которыми он поделился в ходе общей аудиенции в среду 16 сентября этого года. Он отметил, что для того, чтобы достойно выйти из пандемии, нам следует постоянно заботиться друг о друге, оказывать поддержку тем, кто занят уходом за самыми слабыми и нуждающимися, за больными и пожилыми людьми, но при этом не упускать из виду и заботу о нашем общем доме, о земле и наполняющем ее творении.



Сославшись на энциклику Laudаto si’, Святейший Отец напомнил, что все формы жизни взаимосвязаны, а наше благополучие зависит от благополучия «экосистем, которые Бог сотворил и препоручил нашим заботам». Злоупотреблять ими «является тяжким грехом», а «лучшим противоядием от такого неадекватного использования нашего общего дома является созерцание». Ведь если мы не умеем «приостанавливаться, удивляться и по-достоинству ценить прекрасное», то в итоге «всякая вещь превращается в наших руках в предмет для бессовестной эксплуатации и потребления». «Между тем, наш общий дом, творение, не может быть просто ‘ресурсом’. Твари имеют ценность сами по себе и преломляют, каждое по-своему, лучики безграничной Божьей мудрости и благости», – сказал Папа, цитируя Катехизис Католической Церкви, добавив, что нам «крайне важно научиться видеть эту внутреннюю ценность и этот лучик», чему способствуют тишина, вслушивание и созерцание.



Как отметил далее Предстоятель Католической Церкви, без навыка к созерцанию мы легко впадаем в «неуравновешенный антропоцентризм», переоценивающий нашу роль, позиционирующий нас как «абсолютных господ над всякой иной тварью». К этому «ложному взгляду» может привести и «искаженная интерпретация» библейского повествования о сотворении мира. «Эксплуатировать творение –это грех», – констатировал Папа, поясняя: «Мы полагаем, будто стоим в центре, претендуя на то, чтобы занять место Бога, и тем самым нарушаем гармонию творения, гармонию Божия замысла. Мы становимся хищниками, забывая о своем подлинном призвании быть хранителями земли». Да, мы призваны Богом трудиться и возделывать землю, обеспечивая себя средствами для жизни и развития, однако «труд не является синонимом эксплуатации», ему должно сопутствовать заботливое отношение. Итак, нам необходимо «восстановить созерцательное измерение». Когда мы созерцаем, то открываем в других людях и в природе «нечто гораздо большее, чем их утилитарное свойство быть полезными», мы открываем их «внутреннюю ценность, вложенную в них Богом». Притом мы не взираем на природу извне, будто мы не погружены в нее. Нет, наше «заботливое созерцание начинается изнутри, из ощущения себя самого частью творения, неотъемлемым элементом этой красоты, откуда и проистекает желание беречь ее и защищать». Следуя такому подходу, мы решительно противостанем всему, что наносит вред окружающей среде и способствует ее деградации. Мы позаботимся о выработке и внедрении новых форм производства и потребления, о становлении новой модели экономического роста; мы обеспечим гарантированное уважение нашему общему дому и каждой человеческой личности. Мы станем подлинными хранителями окружающей среды. «Как же это прекрасно, быть хранителями окружающей среды, ее первозданной чистоты, приводя в гармонию древние знания тысячелетних культур с современными технологиями, обеспечивая тем самым стабильность нашему образу жизни», – подчеркнул Папа.



Подводя итог своей катехезе, Преемник Святого Петра констатировал, что «созерцание и заботливость – это два принципа, руководствуясь которыми мы прокладываем пути к исцелению и обретению равновесия в наших отношениях с сотворенным миром». Пока, к сожалению, эти отношения далеки от равновесия, а нам не следует забывать, что «Бог прощает всегда, мы – иногда, природа – никогда». Устанавливая же «братские отношения» с творением, мы становимся хранителями его жизни и надежды, сберегая дарованное нам Богом наследие для грядущих поколений рода людского. Здесь Епископ Рима вспомнил об индейских племенах, «перед которыми мы в долгу», а также об экологических движениях и объединениях, прилагающих усилия для защиты своих территорий с их природными и культурными ценностями. «Не следует, однако, делегировать лишь отдельным представителям то, что является задачей каждого человека. Каждый из нас может и должен стать хранителем общего дома, способным вознести хвалу Богу за Его дело творения, созерцать его и заботиться о нём», – сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News