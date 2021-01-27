На общей в среду 27 января аудиенции Папа Франциск размышлял о молитвенном прочтении Слова Божия

«Слова Священного Писания были записаны не для того, чтобы оставаться только на папирусе, пергаменте или бумаге, а для того, чтобы быть усвоенными молящимся человеком, произращающим их в своем сердце», – этим утверждением Папа Франциск начал свою очередную катехезу из цикла, посвященного молитве, на общей аудиенции в среду 27 января. Ее прямая трансляция велась из Апостольского дворца в Ватикане.



Прежде всего Понтифик подчеркнул, что к Библии нельзя подходить как к роману, ее чтение должно сопровождаться молитвой – «диалогом между Богом и человеком». «Каждый верующий имел такой опыт: фрагмент Священного Писания, казалось бы слышанный нами множество раз, однажды внезапно говорит мне что-то очень важное и проливает свет на мою жизненную ситуацию. Но нужно, чтобы я в тот день был там, встретился с этим словом. Был там, слушая слово. Бог ежедневно приходит и бросает семена на ниву нашей жизни. Мы не знаем, попадет ли оно сегодня на иссохшую землю, на тернии или на благодатную почву, на которой сможет прорасти. Это зависит от нас, от нашей молитвы, от того, насколько открыто наше сердце, с которым мы приближаемся к Священному Писанию. От этого зависит, станет ли оно для нас живым словом Бога», – отметил Святейший Отец, добавляя, что через молитву «Слово как бы заново воплощается в нас», а мы становимся «дарохранительницами пришедшего в мир Слова Божия». Вот почему так важно читать Библию совершенно бескорыстно, без всяких предубеждений. «Верующий ищет в Священном Писании не поддержку для собственных философских или этических взглядов, но прибегает к нему в надежде на встречу. Он знает, что Священное Писание было рождено в Духе Святом, и в этом же самом Духе его следует принимать и понимать. Только при этом условии встреча имеет шанс состояться».

По словам Преемника Святого Петра, нам нужно так читать Священное Писание, чтобы оно «читало нас». Он назвал благодатью возможность узнавать себя в лице того или иного библейского персонажа, внутри той или иной библейской ситуации. «Библия была написана не для абстрактного человечества, а для нас, для меня, для тебя, людей из плоти и костей, людей, у которых есть имя и фамилия, как я и ты. И Слово Божие, насыщенное Святым Духом, если только мы принимаем его с открытым сердцем, ничего не оставляет неизменным. Оно что-то меняет. В этом заключается благодать и сила Слова Божия».



Далее Папа напомнил, что христианская традиция богата опытом молитвенного прочтения Священного Писания. В ней, в частности, закрепилась особая медитация lectio divina, возникшая в монашеской среде, а сегодня практикуемая многими верующими. Речь здесь идет о внимательном и смиренном прочтении библейского фрагмента, сопряженном со стремлением усвоить его духовный смысл. Необходимо вступить в диалог со Священным Писанием, чтобы прочитанные слова стали мотивом для медитации и молитвы, необходимо вопрошать, вникать в то, что они говорят мне. Всё это важно делать в духе традиции, сопрягающей нас со Священным Писанием. Последним же шагом lectio divina является созерцание. «Здесь слова и мысли уступают место любви, как это случается между влюбленными, которым порой бывает достаточно посмотреть друг на друга в молчании. Библейский текст остается таким, каким и был, но воспринимается как зеркало или икона, в созерцание коей мы погружаемся», – констатировал Первоиерарх Вселенской Церкви, указав, что «благодаря молитве Слово Божие поселяется в нас, а мы живем в нем». Словом бывают вдохновлены наши благие намерения, им направляются наши поступки, она дарит нам силу и мир, а в водовороте невзгод наделяет спокойствием. Среди мирской суеты Слово Божие взращивает в нас семена доверия и любви, хранит нас от нападений лукавого. «Я рискну утверждать, что таким образом Слово Божие воплощается в душах тех, кто принимает его в молитве. В одном древнем тексте высказано мнение, согласно которому настоящие христиане настолько идентифицируют себя со Словом Божиим, что даже если бы были уничтожены все без исключения экземпляры Библии, можно было бы ее восстановить по тому отпечатку, который она оставила в жизни святых», – сказал Святейший Отец, призвав своих слушателей сочетать в своей жизни христианина послушание и креативность: ведь настоящий верующий призван как вслушиваться в Слово Божие, так и творить по внушению живущего в нём Святого Духа.

Завершая свою катехезу, Папа Франциск процитировал слова Иисуса: «Вот почему всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое»(Мф 13,52). «Священное Писание – это неисчерпаемая сокровищница. Господь позволяет нам обильно черпать из нее, черпать всё больше и больше, и всё это – через молитву», – подытожил Понтифик.



По материалам Vatican News