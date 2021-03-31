На общей аудиенции в Страстную среду Папа Франциск поделился своими размышлениями о Священном Пасхальном Триденствии

Папа Франциск посвятил свою катехезу на общей аудиенции в среду Страстной недели Литургии Священного Пасхального Триденствия. Верные могли участвовать в аудиенции в онлайн-режиме, подключившись к трансляции из Библиотеки Апостольского дворца.



Размышляя о Мессе Вечери Господней, Святейший Отец указал, что то была трапеза встречи иудейской Пасхи, за которой Иисус Христос заключил со Своими ученикам Завет любви, выраженный в знаках Евхаристии. Спаситель призывает всех нас к взаимной любви, к тому, чтобы стать служителями («рабами») друг друга. Господь заменил иудейское пасхальное жертвоприношение агнца Самим Собой: «Его Тело и Кровь даруют нам свободу от греха и смерти, от всех видов рабства». Притом Евхаристия – это не просто воспоминание или «мемориал», а «постоянно актуальное Присутствие». Символическим жестом любви, к которой были призваны ученики, стало совершенное Христом омовение ног ученикам. «Этим жестом было предварено кровавое Крестное Жертвоприношение, им было засвидетельствовано Служение, коим все мы были искуплены. Наш Господь и Учитель умрет на следующий день, чтобы сделать чистыми не только ноги, но и сердца, но и всю жизнь Своих учеников».



Что же касается пятничной Литургии Страстей Господних, Предстоятель Вселенской Церкви призвал, совершая обряд почитания Креста, «последовать за Невинным Агнцем, закланным ради нашего Спасения». «При этом мы возьмём с собой, помещая их в уме и сердце, болящих, нищих и отверженных этим миром; мы будем вспоминать ‘жертвенных агнцев’ в лице невинных жертв войн, диктатур, ежедневного насилия, абортов… Мы повергнем в молитве к подножию Распятия многих, слишком многих распятых в наши дни: ведь только взирая на Крест они смогут быть утешены, смогут постигнуть смысл своих страданий».



Великая Суббота, со своей стороны, является днем «великого безмолвия». Это также День Марии – Той, Которая всей душой уповала на исполнение Божьего обетования, касающегося воскрешения усопших, и напряженно ожидала его исполнения. «Поэтому в самый темный час бытия мира сего Она стала Матерью всех верующих, Матерью Церкви и Знамением надежды. Ее свидетельство и заступничество поддерживают нас, прежде всего в те минуты, когда тяжесть возложенного Креста становится для нас непереносимой». И вот, «во тьму Великой Субботы врывается ликование Святого Пасхального Бдения, когда мы в вере встречаемся с Христом Воскресшим». Это пасхальное ликование продлится целых пятьдесят дней, вплоть до торжества Сошествия Святого Духа, а его суть – в Благой Вести о том, что Распятый воскрес! «Воскресший дает нам уверенность, что добро обязательно восторжествует над злом, что жизнь непременно восторжествует над смертью, наша же цель – не опускаться всё ниже и ниже под грузом печалей и скорбей, а устремляться к духовным вершинам. Воскресение подтверждает правоту Иисуса во всём: и в том, что возможна жизнь после физической смерти; и в том, что прощение сильнее, чем любой грех».



В этой связи Преемник Святого Петра отметил, что ученики Христа какое-то время сомневались и не верили в событие Воскресения. Первой увидела и уверовала Мария Магдалина. В конце концов, всем ученикам была дана возможность увидеть Иисуса, но были и такие, кто, хотя и видели, но делали вид, будто ничего не случилось. Возле гробницы была выставлена стража, чтобы ученики, случаем, «не унесли тело». Стражники потом заявили, что они, дескать, уснули, а ученики тем временем выкрали тело. Почему они так поступили? Потому что им заплатили. В этом и заключается тайна, которую Иисус однажды описал так: «В мире есть двое господ, только двое: Бог и маммона. Тот, кто служит маммоне, неизбежно становится врагом Бога». Стражниками и теми, кто за ними стоял, была произведена подмена реальности. Эти люди видели чудо Воскресения, но, получив плату, умолчали о нём. Но разве не бывают подобным образом «подкуплены» многие христиане, чтобы на практике не исповедовать Христа Воскресшего, не следовать Ему, не делать того, что Он завещал делать?



В заключение Папа Франциск напомнил, что и в этом году Пасхальные торжества всё еще проходят в контексте пандемии. В море порождающих страдание ситуаций «Крест Христов напоминает маяк, указующий вход в безопасную гавань. Это знак надежды, которая не разочарует; он свидетельствует, что ни одна слеза, ни один стон не напрасен в Божьем замысле Спасения».



По материалам Vatican News