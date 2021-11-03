На общей аудиенции Папа напомнил, что заупокойные молитвы – это не культ смерти, а проявление милосердия

Утром 3 ноября, на завершение общей аудиенции, Папа Франциск тепло приветствовал верующих в Зале Павла VI, а также всех, кто следил за этой еженедельной встречей через СМИ.

Недавние праздники Всех святых и Поминовения всех усопших верных, отметил Папа, позволяют нам ещё раз задуматься о смысле земного существования и его значения для вечности:

«Пусть эти дни размышлений и молитвы послужат для всех приглашением подражать святым, которые всю жизнь были верны Божественному замыслу. <…> Будем помнить, что общение Церкви включает не только наших братьев и сестёр в этом мире, но и наших усопших близких. Молитва о них, укрепляемая надеждой, которую дарует нам воскресший Христос, – это не культ смерти, а акт милосердия по отношению к нашим братьям и сёстрам и несение бремён друг друга».

Папа Франциск призвал христиан совершать дела духовного милосердия: молиться об усопших, «дабы они поскорее достигли цели вечного созерцания Бога», ожидая встречи с ними в небесной радости.

В конце аудиенции Святейший Отец заверил в своей молитвенной памяти стариков, молодёжь, больных и молодожёнов, преподал паломникам апостольское благословение и призвал их пребывать в Святом Духе и в верности обетованиям Иисуса.

Источник: Vatican News