На общей аудиенции 2 февраля Папа Франциск размышлял об истине общения святых

В среду 2 февраля, на десятой общей аудиенции, посвященной фигуре святого Иосифа Обручника, Папа Франциск предложил своим слушателям поразмышлять о «важном артикуле Символа веры», где речь идет об «общении святых». Близкие отношения со святыми и нашими усопшими близкими являются неотъемлемой чертой подлинного христианского благочестия.

Однако начал свои рассуждения Святейший Отец с констатации того факта, что «христианству бывают свойственны и такие формы благочестия, которые на самом деле отражают скорее языческое мироощущение». Основополагающее различие в данном случае заключается в том, что истинно-христианское благочестие не полагается на каких-либо людей, на изображения или предметы, будь они хоть сколь угодно священными. Даже если мы полностью вверяем себя заступничеству какого-нибудь святого, не исключая и Девы Марии, то «наше упование чего-то стоит только со Христом и во Христе. (…) Не святые творят чудеса, а действующая через них благодать Божия».

Далее Преемник Святого Петра процитировал содержащееся в Катехизисе Католической Церкви утверждение, что Церковь – это и есть «общение святых». Но отсюда не следует, будто «Церковь зарезервирована для совершенных». На самом деле Церковь есть «община спасенных грешников», и всякая святость в ней является плодом Божией любви, открывшей себя во Христе. По слову святого апостола Павла все мы, как Церковь, составляем одно Тело: его Глава – Христос, а мы – его члены. Аллегория Тела иллюстрирует истину общения или сопричастности: если страдает один из членов, то страдают вместе с ним и другие. То же самое относится и к переживаниям радости. «Братья и дорогие сестры! – сказал Папа. – Постигшие меня радость и боль касаются всех, а радость и боль, постигшие брата или сестру, которые рядом, касаются и меня. Я не могу оставаться равнодушным к ближним, поскольку все мы – в одном Теле, в сопричастности. И в этом плане грех конкретного человека касается всех, и любовь конкретного человека касается всех. Вследствие сопричастности друг другу ‘святых’, вследствие этого глубочайшего единства, я теснейшим образом соединен со всеми членами Церкви, и эта связь настолько прочная, что сама смерть не в силах расторгнуть ее». Итак, общение святых охватывает также и тех, кто уже завершил свой земной путь. Никто и ничто не может безвозвратно отделить нас во Христе от тех, кого мы любим, может изменяться лишь форма нашего «бытия вместе».

Значит, сделал вывод Римский Первосвященник, в той же мере, в какой мы можем вступить в дружеские отношения с теми, кто живет рядом с нами на земле, мы можем вступить в такие же отношения и с теми, кто уже на небесах. А то, что мы привыкли именовать «благочестием», есть ничто иное как проявление этой дружбы: ведь «к другу мы можем всегда обратиться, особенно если нам трудно и нам нужна помощь». Все мы нуждаемся в друзьях, и у Иисуса были друзья. «Именно благодаря общению святых мы ощущаем близость тех, кто являются нашими небесными покровителями: ради носимого нами имени; ради храма, в который мы ходим; ради населенного пункта, в котором мы живем и т.д. и т.п. И именно дружеским доверием мы призваны руководствоваться, обращаясь к ним в решающие моменты своей жизни», – сказал в заключение Папа Франциск, завершив свое размышление молитвой, которую он ежедневно читает вот уже на протяжении многих лет: «О славный Патриарх, святой Иосиф, благодаря твоему могуществу невозможное становится возможным, так поспеши же мне на помощь в эти минуты тягот и тревог. Я вверяю твоим заботам серьезные и проблемные ситуации: пусть твоим заступничеством они благополучно разрешатся. Отче мой дорогой! Я во всём полагаюсь на тебя. Пусть же ни у кого не найдется повода говорить, что я обращался к тебе напрасно. Ты всё можешь испросить у Иисуса и Марии, так покажи же, что твоя благость столь же велика, как и твое могущество. Аминь».

По материалам Vatican News