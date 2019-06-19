На общей аудиенции 19 июня Папа Франциск, продолжая свой цикл катехез о Книге Деяний, говорил о схождении Духа Святого

На традиционной общей аудиенции в среду 19 июня Папа Франциск в присутствии 13 тысяч паломников, собравшихся на площади Святого Петра, продолжил цикл катехез, посвященных размышлению над содержанием Книги Деяний Апостолов, сосредоточившись на анализе сцены схождения на учеников, молившихся вместе с Марией в Сионской горнице, Святого Духа.

Папа назвал это событие «Божьим вторжением», которое не терпит замкнутой атмосферы: двери распахиваются мощным порывом ветра, напоминающее исконный Руах, коим был сотворен мир, что также было исполнением обетования Иисуса об «облечении в силу», которое Он дал непосредственно перед Своим Вознесением (Деян 1,8).»Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились» (Деян 2,2), после чего явился огонь. «В огне Бог передает Свое живое и действенное слово (ср. Евр 4,12), открывающее путь в будущее: огонь символизирует действие Слова Божия касательно согревания, просветления и испытания сердец, его усердие в проверке прочности человеческих дел, в их очищении и оживотворении»,- заметил Святейший Отец, указав при этом на пример апостола Петра, чье слово, изначально немощное, способное даже к отречению от Иисуса, будучи опалено огнем Духа Святого, «вошло в силу и стало способным проникать сердца и приводить их к обращению». «Действительно, Бог выбирает слабое мира сего, чтобы посрамить сильных (ср. 1 Кор 1,27)», — подчеркнул Папа и подвел промежуточный итог своим рассуждениям: «Таким образом, Церковь рождается из огня любви, из ‘пожара’, что разгорается в день Пятидесятницы и являет миру могущество Слова Воскресшего, исполненного Святого Духа. Новый и окончательный Завет более уже не основывается на законе, чьи заповеди записаны на каменных скрижалях. Он основан на действии Божьего Духа, который всё обновляет и глубоко проникает в людские сердца». И слова, изрекаемые апостолами, будучи проникнуты действием Духа Святого, стали как бы новыми, совсем другими, оставаясь при этом понятными – как бы одновременно переведенными на все языки мира. И это потому, что в данном случае речь идет о «языке правды и любви» – «универсальном языке, который могут понять даже неграмотные».

Однако, — продолжил Понтифик, — «Дух Святой являет Себя не только в симфонии звуков, объединяющей и гармонично компонующей разнообразие», но и в качестве «Дирижера оркестра, обеспечивающего исполнение великолепной партитуры, славословящей великие дела Божии». «Дух Святой — Мастер единства, Мастеровой примирения, умеющий упразднять возведенные людьми преграды между иудеями и эллинами, между рабами и свободными, объединяя всех их в одном Теле. Он созидает сообщество верующих, гармонизируя целостность Тела во всём разнообразии его многочисленных членов. Он помогает Церкви расти, превосходя притом все человеческие ограничения и грехи, превозмогая любые раздоры». Именно Дух Святой подводит людские сердца к приятию исходящего от Иисуса Христа Спасения. Сам же Дух послан Иисусом и «дирижирует полифонией хвалебных од, которую может услышать каждый». «Дух Святой создает Божественную притягательность: Бог искушает нас своей любовью и таким образом вовлекает нас, продвигая ход истории и запуская процессы, через которые прослеживается наступление новой жизни. Только Дух Божий имеет власть сделать человеческой и братской любую реальность, начиная Свое действие с тех, кто Его сознательно принимает», — подвел итог Святейший Отец.

В завершение катехезы Папа Франциск призвал верующих горячо молить Бога, дабы Он позволил им глубоко прочувствовать новую Пятидесятницу, которая могла бы обогатить их сердца и привести их душевное состояние в соответствие душевному состоянию Иисуса, так чтобы все мы могли дерзновенно возвещать Его всеобновляющее Слово и свидетельствовать о силе одаривающей всё и вся жизнью любви.

По материалам Vatican News