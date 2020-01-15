На общей аудиенции 15 января Папа Франциск завершил свой цикл катехез, посвященный Книге Деяний, призывом к Церкви быть максимально открытой

На традиционной общей аудиенции в среду 15 января, прошедшей в Зале Павла VI, Папа Франциск, завершая цикл катехез, посвященных Книге Деяний Апостолов, сосредоточил свое внимание на пребывании Апостола Народов в Риме.

«Путешествие Павла, которое одновременно было путешествием Евангелия, являет нам свидетельство того, что людские пути, если их проходят и переживают в вере, могут стать пространством перемещения Божьего Спасения через слово благовестия, которое становится действенной закваской в истории, способной преображать ситуации и постоянно открывать новые возможности», – констатировал Преемник Святого Петра, отметив, что Книга Деяний Апостолов завершается именно прибытием апостола Павла в Рим, а не рассказом о его мученичестве. С появлением Павла в столице империи в ней начинает щедро сеяться Слово Божие, словно бы обобщая тот динамизм благовестия, которому посвящено всё творение святого Луки: в его понимании, «слово звучит непрестанно и жаждет спешно распространяться, дабы объять вестью о Спасении всех без исключения».

В Риме Павел встретился, в первую очередь, со своими братьями по вере в Христа, которые радушно приняли его. Это обстоятельство весьма ободрило Апостола (ср. Деян 28,15), продемонстрировав, насколько ожидаемым и желанным было его прибытие. Павлу было разрешено жить под домашним арестом. Несмотря на свой статус узника, он имел возможность встретиться с влиятельными иудеями, которым пояснил, почему ему пришлось обратиться к императору. При этом он рассказывал им о Царстве Божьем. Он пытался убедить их относительно Иисуса, опираясь на Священное Писание и показывая преемственность между Благой Вестью Христа и древней ‘надеждой Израиля’ (Деян 28,20). Павел всей душой ощущал себя евреем и видел в Евангелии, которое проповедовал, исполнение обетований, некогда данных избранному народу. После этой первой неформальной встречи, в ходе которой отношение иудеев к Павлу было, скорее, доброжелательным, состоялась вторая, более официальная. Она продолжалась весь день и в ее ходе Павел возвещал Царство Божие и пытался привить своим собеседникам веру в Иисуса, опираясь на «Закон Моисея и пророков» (Деян 28,22). Поскольку не все слушавшие Павла соглашались с его аргументами, он обличил жестокосердие Божьего народа, что стало причиной его осуждения со стороны некоторых посетителей-иудеев (ср. Ис 6,9-10). Тогда Павел воздал хвалу и горячее благодарение Богу за веру языческих народов, которые продемонстрировали большую чуткость к Слову Жизни и большую готовность слушать его.

«На этом моменте святой Лука завершает свое повествование, показывая нам не смерть Павла, а динамизм его проповеди, динамизм слова, для которого ‘нет уз’ (ср. 2 Тим 2,9). – Павел не имел свободы передвижения, но ощущал себя свободным в том, что касается благовестия. И его слово оставалось свободным, расположенным к щедрому посеву руками Апостола. Павел сеял его ‘невозбранно и с дерзновением’ (ср. Деян 28,31), делая это в доме, в коем принимал всех тех, кто хотел услышать о приблизившемся Царстве Божием и узнать Христа. Этот дом, открытый для всех находящихся в поиске сердец, является прообразом Церкви, коя, даже если ее преследуют, плохо понимают и угнетают, никогда не устает принимать с материнской заботой всякого человека, свидетельствуя ему о любви Отца, ставшей видимой в лице Иисуса Христа», – сказал Святейший Отец и пожелал, чтобы Святой Дух помогал всем его слушателям, каким бы ни было конкретное призвание каждого из них, «оставаться бесстрашными и радостными евангелизаторами». «Пусть Он сделает также и нас, как некогда Павла, способными наполнить свои дома словом Евангелия и превратить их в территории братства, на которых можно будет достойно принять живого Христа, неизменно выходящего нам навстречу в лице конкретных людей и во все времена», – подвел итог своего цикла катехез Папа Франциск.

По материалам Vatican News