На общей аудиенции 1 апреля Папа Франциск прокомментировал блаженство чистых сердцем

На общей аудиенции в среду 1 апреля Папа Франциск продолжил беседу о Заповедях блаженств размышлениями о заповеди «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Предлагаем полный текст катехизического наставления Святейшего Отца.

Добрый день, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы вместе прочитаем шестую Заповедь блаженства, которая обещает созерцание Бога при условии сердечной чистоты. Псалом гласит: «Сердце мое говорит от Тебя: ‘ищите лица Моего’; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего» (Пс 27,8-9).

Эти слова отражают жажду личных отношений с Богом, отношений не механических или слегка затуманенных, но личных, – даже Книга Иова называет это знаком искренних отношений. В Книге Иова говорится: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42,5). Часто я думаю о том, что в наших отношениях в Богом заключён жизненный путь. Мы знаем о Боге понаслышке, но благодаря собственному опыту продвигаемся вперед и вперед и в конце концов узнаем Его лично, – если остаемся верны Ему. Это и есть духовная зрелость.

Как же достичь этой близости, как познать Бога глазами? Можно привести в пример учеников из Эммауса: Господь Иисус был рядом с ними, но «глаза их были удержаны, так что они не узнали Его» (Лк 24,16). Господь откроет их очи в конце пути, увенчавшегося преломлением хлеба, – а началом его был упрек: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» (Лк 24,25). Вначале был упрек. Вот источник их слепоты: «сердце несмысленное и медлительное». Когда сердце несмысленно и медлительно, невозможно ничего увидеть, всё видится как бы в тумане. Здесь заключена мудрость этой Заповеди блаженства: чтобы прийти к созерцанию, нужно углубиться в себя и освободить пространство для Бога, потому что, как говорит святой Августин, «Ты во мне глубже глубин моих» (interior imtimo meo, «Исповедь» III 6,11). Чтобы увидеть Бога, не нужно менять очки или угол зрения, не нужно менять богословов, указывающих путь: нужно освободить сердце от его иллюзий, и это – единственный путь.

Окончательное созревание происходит, когда мы осознаем, что самый лютый наш враг скрывается в нашем сердце. Самое благородное сражение – это битва против внутренних обманов, порождающих наши грехи. Именно грехи изменяют внутренний взгляд, изменяют оценку вещей, заставляют видеть вещи, которые не являются настоящими или по крайней мере не являются совсем настоящими. Вот почему так важно понять, что такое «чистота сердца». Для этого необходимо вспомнить, что, согласно Библии, сердце состоит не только из чувств, но это – самое сокровенное место человеческого существа, внутреннее пространство, где человек остается самим собой. Всё это – согласно библейскому менталитету. В том же Евангелии от Матфея говорится: «Если око твое будет худо, то всё тело твое будет темно» (Мф 6.23). Этот свет – взгляд сердца, перспектива, синтез и точка, из которой мы прочитываем реальность.

Но что означает «чистое» сердце? Чистый сердцем живет в присутствии Господа, храня в сердце то, что достойно отношений с Ним; только так его жизнь может быть цельной, прямолинейной, простой, а не извилистой. Чистое сердце – это результат процесса, подразумевающего освобождение и отречение. Чистый сердцем таким не рождается: он переживает внутреннее «упрощение», учится отвергать в себе зло, учится тому, что в Библии называется «обрезанием сердца». Это внутреннее очищение подразумевает признание той части сердца, которая находится под влиянием зла: признание дурных чувств, мыслей, взглядов, – признание дурной части, той, которая затуманена злом, – для того, чтобы позволить Святому Духу всегда нас наставлять и руководить нами. Путь от больного, грешного сердца, от сердца, которое не может хорошо видеть, сердца, объятого грехом, к полноте сердечного света, – это деяние Святого Духа. Именно Он ведет нас, чтобы мы совершали этот путь, и так, по этому сердечному пути, мы приходим к «боговидению».

В этом блаженном созерцании есть измерение грядущего, эсхатологическое измерение, как и в других Заповедях блаженства: радость Царства Небесного, к которому мы направляемся. Но есть и еще одно измерение: узреть Бога означает понимать замыслы Провидения в происходящем, узнавать Его присутствие в Таинствах, Его присутствие в братьях, особенно бедных и страждущих, и узнавать Его там, где Он Себя являет. Эта Заповедь блаженства – в некотором роде плод предыдущих: если мы прислушаемся к живущей в нас жажде добра и будем осознанно жить милосердием, то начнётся путь освобождения, – он длится всю жизнь и ведет к Небесам. Это серьезный труд, и этот труд совершает Святой Дух, если мы уступаем Ему место, чтобы Он действовал, если мы открываемся деянию Святого Духа. Поэтому мы можем сказать, что Божье дело, деяние Святого Духа в нас – в испытаниях и в очищении жизни, – ведет к великой радости, к подлинному миру. Не надо бояться, но давайте откроем двери нашего сердца Святому Духу, дабы Он очистил нас и повёл вперед по этому пути к полноте радости.

Источник: Vatican News