На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о том, что может препятствовать нашей близости со Христом

5 мая Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы и в своей проповеди размышлял над тем, что препятствует людям быть едиными с Христом. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения Епископ Рима помянул тех, чьи жизни унесла коронавирусная инфекция COVID-19: «Помолимся сегодня об умерших от пандемии. О тех, что скончались в одиночестве, лишённые близости своих родных; для многих из них не было даже похорон. Да примет их Господь в Свою славу».

В Евангелии дня (Ин 10,22-30), иудеи просят Иисуса сказать открыто, является ли Он Христом. Но Господь отвечает: «Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, – они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите; ибо вы не из овец Моих». Эти слова Христа, отметил Папа, ставят нас перед вопросом: «Верим ли мы сами? Что останавливает нас перед дверью, которой является Иисус?». Существуют некоторые разновидности «предубежденной неприязни», которые мешают людям принять Христа, а нам, христианам, не позволяют приближаться к Господу и познавать Его.

Святейший Отец перечислил несколько главных препятствий, и первым среди них является богатство: оно превращает человека в своего раба и заставляет его жить ради материального обогащения; но нельзя служить двум господам. Следующий барьер – это жесткосердие, которым грешили книжники и фарисеи. Оно отнимает у человека свободу и его нельзя путать с верностью, потому что «верность – это всегда дар Божий; а жесткосердие – безопасность для самого себя». Ещё одним камнем преткновения на пути к Иисусу является уныние: «Оно приводит к теплохладности и отнимает волю идти дальше».

Папа Франциск упомянул и следующую преграду – клерикализм, который «ставит человека на место Иисуса», делает его рабом предписаний и лишает свободы веры. Клерикализм – это уродливая болезнь Церкви. Ещё одной помехой на пути к Иисусу является «дух мира сего»: он переводит религиозные практики в сугубо мирское измерение. «Достаточно подумать об определённых Таинствах в некоторых приходах: там сколько мирского наполнения, что люди не понимают благодати присутствия Иисуса Христа», – подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви.

Все эти преграды имеют одну общую черту – «им не хватает свободы, без которой невозможно следовать за Иисусом». Конечно, отметил Понтифик, иногда свобода становится безудержной и ведёт к падениям, «но ещё хуже – упасть прежде, чем пойти к Иисусу».

В заключение Папа Франциск вознёс молитву Господу, дабы Он просветил нас изнутри и мы увидели, насколько мы свободны; и чтобы Христос помог нам прийти к Нему и стать Его паствой.