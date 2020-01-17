На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск прокомментировал эпизод исцеления капернаумского паралитика

На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск прокомментировал эпизод исцеления капернаумского паралитика

Январь 17, 2020

Болезни души должны исцеляться просьбой к Богу о прощении. Об этом говорил на утренней Мессе 17 января в часовне Дома Святой Марфы. В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал евангельский рассказ об исцелении капернаумского паралитика (Мк 2,1-12). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Господь исцеляет больного словами: «Чадо! прощаются тебе грехи твои», и только после этого велит ему встать, взять постель свою и идти домой, подчеркнул Понтифик. Христос дает нам понять самое важное: физическое исцеление и здоровье – это дар, который мы должны беречь, равно как и здоровье духовное.

Мы видим это и в других моментах Евангелия, когда Господь прощает грехи, например, встречаясь с женщиной, взятой в прелюбодеянии, с расслабленным у Овчей купели, с самарянкой… Христос прощает им грехи, являя дух пророчества и духовую власть. Хотя некоторые очевидцы этих событий возмущаются, Господь приводит людей к фундаментальным основам жизни, ибо «самое главное – это », отметил Святейший Отец. Мы очень заботимся о своём физическом здоровье, прекрасно разбираемся в медикаментах, «но думаем ли мы о здоровье своего сердца?». Христиане не должны забывать, что Божье прощение – это лекарство от наших грехов и ошибок, констатировал Папа Франциск: «Указывая на самое необходимое, Иисус научает нас простой вещи: главное – это интегральное здоровье и тела, и души. Будем же заботиться не только о теле, но и душе. Обратимся к Врачу, Который может исцелить нас, Который может простить наши грехи. Для этого Господь пришёл, за это Он отдал свою жизнь».

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