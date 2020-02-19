На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил об особенностях христианского сердца – способного сострадать и свободного от диктата идеологий

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 18 февраля Епископ Рима прокомментировал евангельское чтение дня (Мк 8,14-21): ученики, будучи в лодке вместе с Христом, беспокоятся о нехватке хлеба. И Господь наставляет их словами: «Ещё ли не понимаете и не разумеете? Ещё ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните?» – ведь ещё совсем недавно, в их присутствии, Господь преломил пять хлебов для пяти тысяч человек.

Папа Франциск подчеркнул основное различие между «окаменевшим сердцем» учеников и «сострадательным сердцем» Христа: «Господь хочет сострадания и милосердия, а не жертвы. Сердце, лишённое сострадания, поклоняется идолам; это сердце самодостаточное, и оно поддерживается собственным эгоизмом, питающимся одними лишь идеологиями. Вспомним о четырёх идеологических группах времён Иисуса: фарисеях, саддукеях, ессеях и зилотах. Эти четыре группы ожесточили свои сердца и заботились обо всём, что не было Божьим. В них не было места для Божьего замысла, не было места для сострадания».

Однако существует и «лекарство» от окаменелости сердца, и это – память, подчеркнул Понтифик. В сегодняшнем Евангелии и во многих других библейских фрагментах повторяется призыв о спасительной силе памяти, той благодати, которая «хранит сердца открытыми и верными». «Когда сердце ожесточается, наступает амнезия. Человек забывает о благодати спасения, перестаёт помнить о безвозмездном даре. Каменное сердце приводит к ссорам, войнам, эгоизму, братоубийству, потому что в нём нет сострадания. Величайшая весть спасения заключается в том, что Бог сжалился над нами. Евангельский ‘припев’ повторяется, когда Иисус видит человека, его болезненную ситуацию: ‘Он сжалился над ним’. Иисус – это сострадание Небесного Отца; Господь потрясает любое ожесточение сердца».

Святейший Отец отметил, что на последнем суде нас будут судить по тому, каким было наше сердце: открытым для сострадания или же окаменевшим рабом идеологий. «Я был голоден, и ты накормил Меня; Я жаждал, и ты напоил Меня; Я страдал, и ты утешил Меня» – таково истинное милосердие и открытость, о которых мы должны просить Господа в наших молитвах, подчеркнул в заключение Папа Франциск.

Источник: Vatican News