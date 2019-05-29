На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал почаще беседовать со Святым Духом и хранить свое сердце молодым

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы во вторник 28 мая Папа Франциск прокомментировал очередной фрагмент из «прощальной речи», обращенной Спасителем к апостолам (Ин 16,5-11). Понтифик отметил, что с печалью восприняли эти слова Наставника, однако же растерянность и печаль никогда не характеризовали подлинно-христианскую позицию. Справиться с подобными настроениями помогает Святой Дух, ниспосылающий дар радования. Святейший Отец также напомнил, что Павел и Сила, будучи брошены в тюрьму, там молились и воспевали гимны Господу (об этом повествует первое литургическое чтение дня: Деян 16,22-34). Дух Святой сопутствует нам на протяжении всей нашей жизни и помогает нам сохранять молодость духа. «Христианин — это молодой человек, который остается таковым всегда. Если же он начинает стареть сердцем, то слабеет и его христианское призвание. Одно из двух: или ты молод сердцем и душой, или ты не вполне христианин», — сформулировал жесткую альтернативу Святейший Отец и в связи с этим подчеркнул важность ежедневного диалога со Святым Духом. Такой диалог возможен всегда, несмотря на то, что мы грешники. Как раз Святой Дух помогает нам осознать наши грехи, покаяться в них и с уверенностью смотреть в будущее.

«Так беседуй же со Святым Духом, а Он окажет тебе помощь и возвратит молодость. Ведь это грех способен состарить всё на свете, включая и душу. Но нам никоим образом нельзя уступать языческой печали. Да, в жизни случаются тяжелые моменты, но Святой Дух помогает нам продолжить путь, преодолев все препятствия. Христианин не может выйти на пенсию. Христианин — если только он христианин настоящий — всегда остается молодым». Этими словами Папа Франциск завершил свою проповедь.

По материалам Vatican News