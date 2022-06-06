На Мессе Пятидесятницы Папа Франциск размышлял о том, чему Святой Дух учит сегодняшнюю Церковь

Утром 5 июня Папа Франциск принял участие в торжественной Мессе Пятидесятницы, которую возглавил в базилике Святого Петра декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. В ходе богослужения Святейший Отец произнёс проповедь, в которой размышлял о том, чему Святой Дух учит сегодняшнюю Церковь. Передает русская служба Vatican News.

Праздник Пятидесятницы, по словам Епископа Рима, помогает нам понять три существенных аспекта нашего общего пути: с чего начать, какой путь выбрать и как путешествовать.

Прежде всего, Церковь должна ясно осознавать, откуда берёт начало её паломничество по земле. Именно Святой Дух выявляет основу нашей духовной жизни. В евангельском чтении Пятидесятницы Иисус говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин 14,15). Кто любит Господа, тот идёт Его путём: такова логика Святого Духа и отправная точка нашего путешествия, подчеркнул Папа Франциск.

Святой Дух также указывает, по какому пути следует идти. Святой Дух всегда правдив и объективен, Он всегда сопровождает нас и поправляет, а если нужно, даже помогает плакать над ошибками. Дух Божий поощряет перемены, борется с ложью и лицемерием. И хотя Его уроки могут быть болезненными и потребовать от нас хлопот и самопожертвования, Он никогда не оставляет в беде, но всегда ведёт, утешает и ободряет. Если же мы чувствуем в душе горечь и пессимизм, если нас одолевают грустные мысли, нужно знать, что это – вовсе не от Духа Святого, отметил Папа Франциск. Нужно также помнить, что Святой Дух желает, чтобы мы действовали здесь и сейчас, ибо место, в котором мы находимся, и время, в которое мы живем, – это благодатные дары Божьи.

Третий аспект водительства Святого Духа – это единство в благовестии. По словам Папы Франциска, Дух Божий хочет, чтобы мы пребывали друг с другом, поэтому Он и собирает нас вместе в Церкви. Святой Дух внушает Церкви жизненную, «физиологическую» потребность выходить за свои стены, чтобы возвещать Евангелие и никогда не замыкаться в себе. Мы не должны быть паствой, которая отделяет себя от других высокой оградой, но призваны выходить на открытые пастбища, приглашая людей вкушать красоту Бога, сказал в конце проповеди Святейший Отец.